Problémový herec (35) z High School Musical opäť ZA MREŽAMI: Obvinenie z detskej pornografie!

LOS ANGELES - Fanúšikovia obľúbeného tínedžerského filmu High School Musical sú v šoku. Bývalý detský herec Matt Prokop, známy najmä z 3. pokračovania s podtitulom "Senior Year", bol zatknutý pre mimoriadne vážne obvinenia. Čelí viacerým trestným činom, vrátane prechovávania detskej pornografie!
K zatknutiu došlo ešte 24. decembra 2025 v okrese Victoria v Texase. Informáciu priniesol portál TMZ. Miestne úrady potvrdili, že herec sa stále nachádza vo väzbe a okrem iného je obvinený aj z kladenia odporu pri zatýkaní, a to hneď v niekoľkých bodoch - vrátane odporu pri hliadke či preprave.
Podľa miestneho média Crossroads Today má Prokopov aktuálny problém súvisieť s porušením podmienok kaucie z predchádzajúceho zatknutia v máji 2024. Vtedy bol obvinený z ublíženia na zdraví s prižaujúcimi okolnosťami a takisto z kladenia odporu policajtom. Zatiaľ nie je známe, kedy sa herec postaví pred súd.
Jeho meno sa pritom so škandálmi spája už dlhé roky. V minulosti ho z verbálneho aj fyzického násilia obvinila jeho bývalá partnerka, herečka Sarah Hyland, hviezda seriálu Modern Family. Počas ich päťročného vzťahu mal Prokop herečku opakovane napádať.
Podľa súdnych dokumentov z roku 2014 ju mal počas hádky pritlačiť k autu a škrtiť. Po rozchode sa jej navyše údajne vyhrážal zabitím psa a podpálením domu. Hyland si náslende vybavila súdny zákaz priblíženia, na základe ktorého sa k nej Propok nesmel tri roky priblížiť.
Herec sa okrem High School Musical objavil aj vo filmoch Furry Vengeance (2010), Cougar Hunting (2011) či Struck by Lightning (2012). Jeho kariéra sa však po sérii škandálov prakticky zastavila.