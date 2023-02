Biologóvia robili prieskum Aljašky z vrtuľníka: Pohľad dolu ich dorazil, veď to je...!

Ukázalo sa, že pokojné sedenie a upokojenie mysle znižuje stres a krvný tlak, zlepšuje pamäť a posilňuje imunitný systém. V nedávnej štúdii ľudia s úzkostnými poruchami, ktorí po dobu ôsmich týždňov meditovali štyridsať minút denne a raz týždenne absolvovali hodinu meditácie v trvaní dve a pol hodiny, zaznamenali 20-percentné zníženie symptómov. Rovnaké zlepšenie pozorovali účastníci, ktorí užívali lieky proti úzkosti.

Nie každý si ale denne nájde štyridsať minút na meditovanie. Psychoterapeut Jake Eagle a lekár Michael Amster vo svojej knihe Power of Awe (Sila úžasu) uvádzajú, že v skutočnosti postačí len jedna minúta denne. Vďaka mikrodávkovej všímavosti dosiahnete silnú zmenu v myslení. Podľa dvojice odborníkov stav úžasu spôsobuje zmenu nervového systému. "Vaša reakcia na boj alebo útek sa stane menej aktívnou, zatiaľ čo vaše funkcie odpočinku a trávenia budú aktívnejšie," vysvetľujú vo svojej knihe. Pocit úžasu môže podľa nich znížiť chronický zápal a riziko kardiovaskulárnych ochorení, demencie, cukrovky či depresie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Experti prišli s jednoduchou metódou, známou ako A.W.E., čo v anglickom jazyku znamená attention (pozornosť), wait (čakanie) a exhale and expand (výdych a rast). Spočíva v tom, že začnete s pozornosťou. Najprv sa zamerajte na niečo, čo si ceníte alebo čo považujete za úžasné. Pozrite sa na to zblízka. Ak je to malý predmet, zdvihnite ho a začnite si na ňom všímať každý detail. Ak je to rastlina, dotknite sa listov, ak je to obraz, predstavte si, ako ho maliar maľuje a všímajte si hĺbku, svetlo a farby. V nasledujúcom kroku spomalíte a zhlboka sa nadýchnete. No a nakoniec pomaly vydýchnete. "Nechajte to, čo cítite, aby vás naplnilo a rástlo. Zatiaľ čo to robíte, uistite sa, že vydychujete dlhšie ako normálne a opýtajte sa sami seba, čo ste si všimli. Usmiali ste sa? Uvoľnili ste sa? Cítili ste teplo v bruchu? Gratulujem. Práve ste zažili úžas."

Celý proces trvá len niekoľko sekúnd, preto to Eagle a Amster nazývajú "mikrodávková všímavosť". Na dosiahnutie pozitívnych výsledkov stačí, ak sa cvičeniu povenujete niekoľkokrát denne, minimálne po dobu jednej minúty. Nielenže sa budete cítiť lepšie po duševnej stránke, no metóda funguje aj pri znižovaní zápalu či chronickej bolesti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Amster, ktorý sa špecializuje na zvládanie bolesti, predstavil túto metódu pacientom na svojej klinike. Mnohí údajne pozorovali prevratné výsledky, ktoré zlepšili ich schopnosť regulovať chronickú bolesť aj bez liekov. Hoci odborníci pripúšťajú, že zatiaľ neexistuje konkrétny výskum mechanizmov toho, ako úžas zlepšuje chronickú bolesť, veria, že pacienti, ktorí pravidelne praktizujú metódu A.W.E., menej premýšľajú o svojej bolesti a posúvajú svoju reaktivitu na bolesť tým, že sa sústredia na to, čo im pomáha uvoľniť sa. Metóda okrem toho pomáha aj u tých, ktorých trápi osamelosť či vyhorenie. Autori vyzývajú ľudí, aby metódu A.W.E. praktizovali trikrát až päťkrát denne počas 21 dní a poznatky si zapisovali do diárov.