Orava sa rozlúči s obeťami tragickej nehody: Matejovi (†30) a Milanovi (†29) sa stala osudnou nočná jazda

HRUŠTÍN – Obec Hrúštin dá posledné zbohom dvojici mladých mužov, ktorí krátko po novom roku zomreli pri tragickej nehode.
K tragédii došlo počas týždňa v noci zo stredy na štvrtok. "Dňa 08. 01. 2026, krátko pred polnocou, došlo v ťažko dostupnom teréne v katastrálnom území obce Babín, okres Námestovo, k prevráteniu nákladného motorového vozidla značky IFA. Doteraz bolo zistené, že vozidlo s trojčlennou posádkou smerovalo od obce po strmom svahu, pričom došlo k nadvihnutiu jeho prednej časti, následkom čoho sa vozidlo prevrátilo," uviedla polícia.
Vo vozidle sa v tom čase nachádzali traja mladí muži z neďalekej obce Hruštín – zatiaľ čo jednému z nich sa podarilo z prevráteného auta dostať a privolať pomoc, zvyšní dvaja také šťastie nemali. "Dve osoby, ktoré zostali zakliesnené v interiéri vozidla utrpeli zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahli," informovala polícia. Ich kamarát bol v šoku, no bez vážnejších zranení.
Obeťami strašnej nehody sú dvaja mladí muži Matej (†30) a Milan (†29). Posledná rozlúčka prebehne s oboma v utorok popoludní v miestnom dome smútku len hodinu po sebe.
Zásah v ťažkom teréne
"Všetky okolnosti tragickej udalosti, ako aj skutočnosť, kto viedol vozidlo, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedla hovorkyňa KR PZ Žilina Zuzana Šefčíková.
Samotný zásah komplikovalo okrem ťažko dostupného terénu aj počasie. V osudnú noc bolo nesmierne mrazivo, až mínus 20 stupňov Celzia.
V mieste, kde k nehode došlo, je ťažký terén, ten bol v tom čase ešte zasnežený. „Išli hore kopcom, nemohli asi vyjsť, tak cúvali dole. Cúvali z takého útesu a tam sa to auta vlastne na pni vyvalilo a asi spadlo,“ povedal pre TV JOJ predseda urbariátu Babín Jozef Vraňák.
"Sú to zo susednej dediny chlapci, mladí muži. Asi sa boli len tak previezť na aute, po snehu skúsiť. Mali to také upravené do terénu. Bohužiaľ, vyhasli dva mladé životy," dodal.