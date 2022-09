Nové zistenia expertov: Diamantový dážď môže byť bežnejší, než sa zdalo! "Zvláštne zrážky" však majú svoje podmienky

WASHINGTON - Vedci prezradili, že na planétach vo vesmíre môžu pršať diamanty. Stane sa tak po použití bežného plastu, ktorý dokáže vytvoriť zvláštne zrážky. Vládna agentúra NASA v kontexte nových zistení načrtla potenciálnu novú misiu na planéty, ktorá by mohla byť spustená v budúcom desaťročí.

Vedci už dávnejšie teoretizovali, že extrémne vysoký tlak a teploty premieňajú vodík a uhlík na pevné diamanty tisíce kilometrov pod povrchom Uránu a Neptúna. Nový výskum, publikovaný v Science Advances, priniesol zaujímavé poznatky. Experti zistili, že „diamantový dážď“ môže byť bežnejší, než predpokladali.

Ľadové obry, ako Neptún a Urán, sa považujú za najbežnejšiu formu planéty mimo našej slnečnej sústavy, čo znamená, že diamantový dážď by sa mohol vyskytovať v celom vesmíre. Dominik Kraus, fyzik z nemeckého výskumného laboratória HZDR a jeden z autorov štúdie, povedal, že diamantové zrážky boli úplne iné ako dážď na Zemi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Predpokladá sa, že pod povrchom planét je „horúca, hustá kvapalina“, kde sa tvoria diamanty a pomaly klesajú do skalnatých jadier, ktoré sú potenciálne veľké ako Zem. Spadnuté diamanty by tak mohli vytvárať obrovské vrstvy dosahujúce rozmery stovky a viac kilometrov, uviedol Kraus.

Výskumný tím s cieľom replikovať proces našiel potrebnú zmes uhlíka, vodíka a kyslíka v ľahko dostupnom zdroji – PET plaste, ktorý sa používa na každodenné balenie potravín a fliaš. Kraus povedal, že zatiaľ čo výskumníci použili veľmi čistý PET plast, „experiment by mal v zásade fungovať s fľašami Coca-Coly“.

Tím v Národnom akcelerátorovom laboratóriu SLAC v Kalifornii následne použil vysokovýkonný optický laser na plast. „Veľmi, veľmi krátke röntgenové záblesky neuveriteľného jasu nám umožnili sledovať proces vytvárania nanodiamantov – diamantov príliš malých na to, aby ich bolo možné vidieť voľným okom,“ vysvetlil Kraus.

Kyslík, ktorý je na planétach, ako Neptún a Urán prítomný vo veľkých množstvách, skutočne pomáha vysávať atómy vodíka z uhlíka, takže sa tam tieto diamanty v skutočnosti tvoria ľahšie ako na Zemi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Nový spôsob výroby nanodiamantov?

Experiment poukázal na nový spôsob výroby nanodiamantov, ktoré majú široké a rastúce spektrum využitia vo farmácii, neinvazívnej chirurgie či kvantovej elektroniky. Vedec a spoluautor štúdie Benjamin Ofori-Okai zo SLAC vysvetlil, že v súčasnosti sa nanodiamanty vyrábajú tak, že experti vezmú zväzok uhlíka alebo diamantu a vyhodia ho do vzduchu výbušninami.

„Laserová výroba by mohla ponúknuť čistejšiu a ľahšie kontrolovanú metódu výroby nanodiamantov,“ dodal Ofori-Okai.

Výskum diamantového dažďa zostáva hypotetický, pretože o Uráne a Neptúne, najvzdialenejších planétach našej slnečnej sústavy, experti vedia len málo. Len jedna kozmická loď – NASA Voyager 2 v 80. rokoch – preletela okolo dvoch ľadových obrov a údaje, ktoré poslala späť, sa stále používajú vo výskumoch.

NASA však načrtla potenciálnu novú misiu na planéty, ktorá by mohla byť spustená v budúcom desaťročí. „To by bolo fantastické,“ povedal Kraus. Dodal, že sa veľmi teší na ďalšie údaje – aj keď to bude trvať desať alebo dve desaťročia.