Po prekonaní KORONAVÍRUSU sa u dievčatka (8) objavil zvláštny príznak: O chvíľu bojovalo o život!

Angličanka Carly McKinnonvá zverejnila svoje desivé skúsenosti s následkami ochorenia COVID-19, s ktorými zápasila jej osemročná dcérka Evie. Zhruba štyri týždne po prekonaní koronavírusovej infekcie si všimla, že dcéra má červené oči. Najskôr si myslela, že ide o nejakú bezvýznamnú záležitosť alebo následky prekonanej infekcie. Dievčatko však prestalo jesť a bolo veľmi malátne. „Zavolala som lekárovi a on mi odporučil, aby som jej dávala paracetamol. Po piatich dňoch však nedošlo k zlepšeniu, vystúpila jej teplota a zvracala žlč," uviedla podľa portálu mirror.co.uk matka. Evie najskôr hospitalizovali v nemocnici v Chesteri, ale keď sa jej stav nezlepšoval, urýchlene ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti v detskej nemocnici Alder Hey v Liverpoole.

„V sanitke ju stabilizovali celé hodiny. Nemohla dýchať, búšilo jej srdce.“ Matke neskôr oznámili, že malej Evie začali odchádzať orgány, čo signalizovali jej červené oči. „Nehýbala sa a vyzerala, akoby zomierala,“ spomína si matka na desivé chvíle. Vyšetrenia neskôr potvrdili, že u dievčatka sa vyvinul zriedkavý pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS), ktorý postihuje menej ako 0,5% detí pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Išlo zároveň o najmladšieho pacienta s touto diagnózou v nemocnici, preto sa personál obrátil na rodičov s otázkou, či môžu na dievčatku vyskúšať špeciálnu liečbu, ktorá bola dovtedy účinná iba u starších detí a dospelých.

„Keď ste v takejto situácii a vaše dieťa vyzerá tak, že zomiera, cítite sa veľmi bezmocne a myslíte len na to, že musíte urobiť,“ hovorí matka. „Bolo to rozhodnutie, ktoré som musela urobiť ja a jej otec.“ Ich dcéra podstúpila štyri výskumné testy, ktoré mali pomôcť zlepšiť liečbu COVID-19 u detí a po ôsmich dňoch strávených na jednotke intenzívnej starostlivosti začala reagovať. Evie sa našťastie úplne uzdravila a je späť so svojimi spolužiakmi v škole Capenhurst Primary. Carly však zverejnila všetky tieto skúsenosti, aby upozornila rodičov na príznaky PIMS a pomohla im vyhnúť sa nočnej more, ktorou si prešla ona s manželom.

„Keď bola Evie chorá, v médiách sa vôbec nehovorilo o tomto syndróme a jeho súvislosti s detskými COVID pacientmi. Myslela som si, že deti, ktoré ochorejú na niečo podobné, majú aj iné zdravotné ťažkosti a moja dcéra bola dovtedy úplne zdravá,“ hovorí. „PIMS je veľmi zriedkavý, ale môže nastať.“ Na tím lekárov, ktorí sa starali o Evie, nedá jej matka dopustiť. Keďže dcéra bola najmladšou pacientkou, ktorej bola aplikovaná takáto špeciálna liečba, vedenie nemocnice udelilo dievčatku certifikát za prínos v boji proti COVID-19 a nominovali ho na cenu za statočnosť. „Naozaj verím, že jej zachránili život. Keby som ju vtedy nevzala do nemocnice, mohla mi len tak zomrieť doma v spánku, pretože pri tejto diagnóze všetko nabralo veľmi rýchly spád,“ dodáva matka.