FOTO Dvojnásobnej matke sa hnusil pohľad do zrkadla: Keď uvidíte, ako teraz vyzerá, padne vám sánka

Dvadsaťšesťročná Dilay nevyzerala pred rokom ani zďaleka tak dobre ako teraz. Ako dôkaz zverejnila fotografie, na ktorých pózuje ešte ako obézna žena a spomína si na režim, v akom fungovala kedysi. "Viac ako rok som pila tri plechovky Red Bullu každý deň, pretože moje telo po tom túžilo. Nepila som ho kvôli energii, len som milovala tú chuť. Lekári mi hovorili, aby som prestala, ale ja som to potrebovala," hovorí.

Zdroj: profimedia.sk

Nápojom zapíjala aj večerné jedlo, no už o hodinu mala opäť chuť dobre sa najesť. Snažila sa vraj držať diétu, ale jej úsilie nekomplikovala len zlá disciplína, ale aj nadmerná činnosť štítnej žľazy (hypertyreóza). "Môj zdravotný stav sa zhoršoval, mala som nadmerne tukovú pečeň a hrozil mi prediabetes. Moja pokožka bola šupinatá ako had, hnusil sa mi pohľad do zrkadla. Trpela som refluxom kyseliny a pálením záhy a bolo mi jasné, že to musím nejako zastaviť," pokračuje Austrálčanka, ktorá vážila takmer sto kíl.

Zdroj: profimedia.sk

Vážne sa vraj porozprávala s manželom zhodli sa, že najlepšou voľbou bude bandáž žalúdka, hoci išlo o finančne náročný zákrok. Absolvovala ho vlani v júli v súkromnej nemocnici v Sydney, kde jej odstránili 75 percent žalúdka. Dilay však pripomína, že operácia je iba začiatok dlhej a náročnej cesty k štíhlemu vzhľadu. Najdôležitejšia je v tomto smere zmena stravovacích návykov. Tiež musela zabudnúť na svoj obľúbený Red Bull. Prispôsobiť sa novému stravovaniu bolo vraj veľmi ťažké, no stálo to za to, pretože vďaka tomu dokázala schudnúť na polovicu svojej hmotnosti.

Zdroj: Facebook/Dilay Acur

"Predtým som bola zo svojho zovňajšku znechutená, ale teraz si neviem predstaviť, že by som mohla byť šťastnejšia. Zrazu mám veľa prirodzenej energie a môžem sa hrať so svojimi deťmi bez toho, aby som potrebovala prestávku. Zmenilo sa nielen moje telo, ale aj moja mentalita. Vo vlastnej koži sa teraz cítim oveľa pozitívnejšie a pohodlnejšie," dodala šťastná žena.