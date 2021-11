FOTO Žiak otvoril školskú tašku a onemel: To, čo v nej našiel, by vydesilo každého

Do školy v meste Stawell v regióne Victoria’s Wimmera privolali chytača hadov po tom, čo študent našiel vo svojom batohu obrovského čierneho hada s červeným bruchom. Našťastie odborník z firmy Hodgsons Snakes dokázal bezpečne plaza odstrániť a premiestniť.

Firma na svojej facebookovej stránke publikovala fotografie pracovníka držiaceho obrovského hada. „Tento čierny had s červeným bruchom bol dnes popoludní nájdený v batohu študenta v škole v Stawell,“ napísali podľa portálu news.com.au zamestnanci firmy. „Nie sme si istí, či je to domáci alebo či bol dovezený... Z dôvodu ochrany osobných údajov nemôžeme uviesť školu, ale nemusíte panikáriť. Všetci sú v bezpečí,“ dodali.

Čierny had s červeným bruchom môže svojim jedom spôsobiť závažné ochorenie, ale s jeho uhryznutím neboli spojené žiadne úmrtia. Príspevok získal stovky komentárov a zdieľaní, pričom komentujúci boli šokovaní desivým objavom. Ďalší komentujúci uviedli, že je to dobrá pripomienka pre deti, aby si vždy zazipsovali tašky, keď ich nepoužívajú. „Dúfam, že dieťa, ktoré vlastní tašku, je v poriadku a rodičia, prosím, naučte deti, aby si batohy starostlivo kontrolovali, ak sa im taška zdá ťažká, dajte ju skontrolovať dospelým,“ poradil jeden z komentujúcich ostatným.

Treba vedieť, ako podať prvú pomoc

Teraz, keď sa počasie v Austrálii otepľuje, odborníci varujú, že pravdepodobne dôjde k zvýšeniu počtu pozorovaní hadov v rôznych častiach krajiny. Austrálsky park plazov minulý mesiac uviedol, že teplejšie počasie je ideálne na to, aby sa hady začali preberať z hibernácie. Každoročne hady uhryznú asi 3000 Austrálčanov, pričom asi 300 z nich potrebuje protijed.

Chovateľ plazov Jake Meney vyzýva Austrálčanov, aby si oprášili svoje zručnosti v oblasti prvej pomoci pri uhryznutí hadom. „Uhryznutie hadom sa väčšinou vyskytuje, keď sa ľudia snažia chytiť alebo zabiť hada, takže ak neurobíte ani jednu z týchto vecí, mali by ste byť v poriadku. Je však dôležité poznať správnu techniku ​​prvej pomoci, takže ak dôjde k najhoršiemu scenáru, budete pripravení,“ povedal Meney. Vysvetlil, že ak človeka "uštipne" had, mal by zostať pokojný, odstrániť všetky šperky v okolí miesta uhryznutia a zatlačiť na miesto uhryznutia pred obviazaním celej končatiny. To dá človeku viac času na to, aby sa dostal do nemocnice.