Invázia hadov! Nočná mora sa po rakúskom útoku na genitálie opakuje: Ďalší plaz na českom WC

Pytóna odchytili a vrátili majiteľovi.

Zdroj: Facebook/ Ostrovský macík

KARLOVE VARY - Po šokujúcom prípade z Rakúska, kedy muža pohrýzol na toalete had do genitálií, sa niečo podobné stalo aj v Česku. Našťastie tentoraz ostali genitálie v poriadku. Muž si pytóna v záchodovej mise našťastie všimol. Nebol to však jediný prípad zatúlaného hada, ktorí museli hasiči riešiť.