Vedec v roku 1948 šokoval svojou PREDPOVEĎOU: Nikto to nečakal, no začína sa napĺňať!

Na sociálne siete sa nedávno dostal rukopis knihy s názvom The Mars Project. Ľudia si takmer okamžite všimli spojenie medzi hlavnou postavou a miliardárom Elonom Muskom, ktorého snom je umožniť ľudstvu cestovanie na Mars. Kniha, ktorú napísal nemecký vedec Wernher von Braun v roku 1948, je v podstate technickou špecifikáciou mechaniky života a spoločnosti na Marse a vysvetľuje, ako by to tam mohlo fungovať.

Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6