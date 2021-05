Ľudia sú ohromení: Nevedia sa nabažiť VIDEA optickej ilúzie

OSTALLGÄU - Optická ilúzia zachytávajúca muža, ktorý skáče z vysokej skaly do jazera, upútala pozornosť veľkého množstva fanúšikov, ktorých fascinuje nápad a detailná práca jej autorov. Mnohí príspevok dokonca prirovnávajú k záberom z profesionálnej počítačovej hry.

Desivo krásne zábery optickej ilúzie, ktorá si našla množstvo priaznivcov na Reddite, vznikli v bavorskom okrese Ostallgäu. Zachytávajú muža, ktorý skáče z vysokej skaly, letí vedľa snehovo bielych oblakov a končí vo vodách horského jazera Alpsee.

Potom sa vracia opäť nahor a urobí dokonalý "spätný chod". Detailnú prácu autorov oceňujú viacerí užívatelia a niektorí uviedli, že im video pripomína počítačovú hru. „Je to vylepšené zachytením obrazu v presnom orámovaní. Muž sa preto stráca z dohľadu predtým, ako mizne vo vode,“ napísal jeden z nich. „Skutočne to vyzerá šialene,“ pridáva sa iný. „Pripomína mi to Super Mario 64,“ uviedol ďalší.