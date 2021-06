Šokujúce odhalenie: Bezos, Musk aj Soros! Americkí superboháči neplatia takmer žiadne dane

Uviedla to investigatívna skupina ProPublica, ktorá sa dostala k rozsiahlemu súboru dát amerického finančného úradu IRS o priznaniach tisícov najbohatších Američanov. Záznamy podľa nej ukazujú, že títo ľudia môžu úplne legálne každoročne odvádzať sumy predstavujúce len nepatrný zlomok svojich ziskov.

ProPublica uvádza, že získala doteraz nikde nezverejnené informácie o daňových záznamoch pokrývajúcich obdobie trvajúce dlhšie ako 15 rokov. Dáta podľa nej poskytujú bezprecedentný pohľad do finančného života amerických podnikateľských titanov vrátane zakladateľa softvérovej spoločnosti Microsoft Billa Gatesa, šéfa internetového podniku Facebook Marka Zuckerberga alebo investora Warrena Buffetta.

True tax rates of billionaires:

Warren Buffett: 0.10%

Jeff Bezos: 0.98%

Michael Bloomberg: 1.30%

Elon Musk: 3.27%



Tax rate for working class Americans: 24.2%



Tax the billionaires. Make them pay their fair share. Rebuild our nation's crumbling infrastructure.