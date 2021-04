VIDEO Tínedžerka (18) búra tradície: Vyhrážajú sa jej smrťou za niečo, čo je inde úplne bežné

Na tréning je Manídža oblečená od hlavy po päty v čiernej a kdekoľvek inde vo svete by nespôsobovala väčší rozruch, ale v afganskej konzervatívnej islamskej spoločnosti vyčnieva. Už len preto, že má dosť odvahy na to, aby si išla za svojím snom. "Chcem byť iná," hovorí Talášová novinárskej návšteve vo chvíli, kedy v kábulskej telocvični určenej na tréning bojových umení čaká na začiatok nácviku. "Chcela by som sa stať v Afganistane vzorom."

Veľa konzervatívnych Afgancov sa ale na akýkoľvek tanec pozerá s podozrením a ešte oveľa prísnejšie potom posudzujú, keď sa ho verejne zúčastňuje žena. Talášová potvrdzuje, že už dostala vyhrážky smrťou, zatiaľ ale tancuje ďalej. V Afganistane predstavuje nebezpečenstvo už samotný fakt, že ste žena. Počas uplynulých dvoch desaťročí sa ozbrojenci často zameriavali napríklad na dievčatá, ktoré navštevujú školy. Vlani v máji bolo zabitých 24 ľudí vrátane šestnástich matiek pri hrozivom útoku na nemocničné pôrodnícke oddelenie. Progresívnejšie zmýšľajúci Afganci majú obavy, že pokrok, ktorý krajina zaznamenala na poli ženských práv od doby, kedy v roku 2001 bolo od vlády odstavené hnutie Taliban, je v ohrození. Vláda totiž vedie s Talibanom mierové rozhovory, ktoré sa môžu skončiť tak, že hnutie získa v krajine opäť väčší vplyv, a Spojené štáty sa chystajú stiahnuť aj svojich zostávajúcich vojakov. „Znepokojuje ma, keď pomyslím na možný návrat Talibanu a na to, že s tancovaním breakdance potom zrejme budem musieť prestať,“ hovorí mladá tanečnica.

Jej klub vznikol v Kábule ešte len pred rokom a má asi tridsať členov, žien je v ňom už šesť. Tréningy sú trikrát týždenne a slúžia hlavne k nácviku akrobatických prvkov, ako sú napríklad typické otáčky na hlave. "Podľa mňa je dobré, že ženy môžu robiť aj taký šport, ako je breakdance. Máme štyri roky na to, aby sme vytrénovali viac dievčat a aspoň jednu alebo dve predstavili ako športovkyne na medzinárodnom poli," hovorí inštruktor Sadžad Temurián.

Breakdance sa zrodil v uliciach New Yorku v 70. rokoch. Medzinárodný olympijský výbor nedávno rozhodol o tom, že premiéru bude mať na letných olympijských hrách v Paríži v roku 2024. Tam doplní ďalšie športy zamerané na mladšie publikum vrátane surfingu, skateboardingu a športového lezenia, ktoré sa majú prvýkrát predstaviť na tohtoročnej odloženej olympiáde v Tokiu.