Žena dostala novú prácu: Jej šéfka si pozrela VIDEO z bezpečnostnej kamery a ostala v úžase

Žena menom Dakara Spenceová zverejnila video, ku ktorému pripísala: "Práve som si najala toto mladé dievča a toto bola jeho odpoveď." Na záberoch, ktoré vznikli vďaka bezpečnostnej kamere na parkovisku, je vidno úspešnú kandidátku, ktorá pokojne vkročí na parkovisko. Keď zistí, že je sama, radostne sa roztancuje. Keď sa upokojí, pokojne odíde, akoby sa nič nestalo.

Spenceová vysvetlila, že pracuje v The Spot Sports Bar and Grill v Decature v štáte Georgia, hoci nie je známe, akú pracovnú pozíciu získala žena vo videu. Mnoho ľudí jej srdečne blahoželalo, zatiaľ čo iní podotkli, že jej reakcia je dôkazom, že bude jednoznačne vášnivou zamestnankyňou, ktorá si bude vážiť svoju prácu. "Ďakujem, že ste jej dali príležitosť, a ďakujem, že ste jej urobili radosť," znie jeden z komentárov.

MY FIRST DAY WAS SO MUCH FUN! with the lady who made me viral! pic.twitter.com/MUQyQhqMUX