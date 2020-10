Obrovské sklamanie nevesty (36): Svadbu som kvôli pandémii trikrát prekladala a nakoniec zrušila!

"Vždy som dúfala, že svadobný deň si so mnou užije celá rodina a všetci blízki. Ale keď obmedzili dĺžku osláv na jednu hodinu, celé sme to zrušili. Som z toho psychicky úplne na dne a finančne je to tiež veľká zátaž," opísala 36-ročná Altasová dôvody svojho rozhodnutia.

Zdroj: profimedia.sk

Prípadov nákazy v Turecku pribúda od chvíle, keď bola v júli zrušená väčšina obmedzení. Úrady kvôli tomu opäť sprísnili opatrenia a vyžadujú napríklad nosenie rúšok na všetkých verejných priestoroch a na pracoviskách. Nové pravidlá sa dotkli aj organizovania rodinných osláv. Stránky tureckých bulvárnych médií v lete plnili takmer hororové príbehy o koronavírusovej nákaze na svadbách. Tak napríklad jedna veselica v meste Trabzon bola zrušená po tom, čo všetci hostia zo strany nevesty mali pozitívny test. V Kayseri sa zas preukázala nákaza u ženy, ktorá počas troch dní navštívila päť svadieb. Od 4. septembra sa preto svadby smú konať len v prípade, že obrad a oslava trvajú maximálne hodinu. Naviac je potrebné dodržiavať rozostupy medzi hosťami, nesmie sa podávať jedlo a zakázaný je aj tanec.

Zdroj: profimedia.sk

Obmedzenie svadieb považuje Turecko za prijateľný kompromis a spôsob, ako spomaliť šírenie nákazy bez drakonických opatrení, akými by bola napríklad celoštátna karanténa, ktorá by znovu zasadila ranu už i tak ťažko postihnutej ekonomike. Ale svadobný priemysel, v ktorom sa vzhľadom na 600-tisíc svadieb za rok točí takmer sto miliárd tureckých lír (zhruba 11 miliárd eur), čaká veľký prepad. "Otvorili sme na leto, keď skončila celoštátna karanténa, ale teraz sa zase všetko ruší. Je to aj emocionálna záťaž pre dvojice. Nevesty odtiaľto odchádzajú s plačom," hovorí majiteľ svadobného salónu v Istanbule Tolga Türkuk. Rodinný lekár Rohan Benek ale inú cestu von z kríze nevidí, pretože práve oslavy a svadby počas leta rapídne zvýšili počet infikovaných. "Ak si ľudia chcú užiť svadby aspoň v roku 2021, tak by teraz mali varovania počúvať," myslí si.