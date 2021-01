VIDEO Testovanie v Petržalke nabralo nečakaný spád: Musíte vidieť, čo sa dialo na strednej škole!

Slováci sa už od minulého utorka plošne testujú na nový koronavírus. Celkové číslo by malo presiahnuť tri milióny občanov. Organizácia skríningu bola v rukách samospráv, tie museli narýchlo, v priebehu len niekoľkých dní, vytvoriť odberové miesta, zohnať zdravotníkov aj dobrovoľníkov. A práve takáto partia, ktorá sa podieľala na testovaní na SPŠE Hálova v bratislavskej Petržalke, sa postarala o obrovskú šou. Počas "hluchých" miest, kedy neprichádzali žiadni ľudia, nacvičili pod vedením Réky Ballovej spoločnú choreografiu. "Počas testovania sme prežívali silné emócie, viacero ľudí sa strašne bálo výterov. Videli sme, že majú veľké obavy, tak mi napadlo tú ťaživú atmosféru trochu odľahčiť," hovorí 30-ročná Petržalčanka na margo toho, ako vlastne dostala tento nápad.

Video si pozriete tak, že kliknete na "Watch on Facebook".

Nácvik choreografie, ktorá je populárna po celom svete, trval pár hodín. "Vždy, keď bolo prázdne niektoré z odberových miest, využili sme s dobrovoľníkmi tých pár minút na nácvik. Takto sme sa to postupne naučili skoro všetci," pokračuje Réka, ktorá v decembri prekonala COVID-19. Oceňuje najmä to, aká skvelá partia ľudí sa na víkendovom testovaní zišla a že všetci do toho dali celé svoje srdce. "Je úplne jedno, aký máme názor na toto testovanie. Boli sme tam pre ľudí a chceli sme zo seba vydať pozitívnu energiu," dodala energická blondínka, ktorá sa živí spevom a tancom a už čoskoro by jej mala vyjsť nová pieseň.

Podobné video, ako to zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, nakrútili aj na bratislavskom letisku. "Takto si naši skvelí zdravotníci a dobrovoľníci na letisku včera aj kultúrne vystúpenie pridali," napísal starosta Ružinova Martin Chren na Facebooku.