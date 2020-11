Mimoriadny objav v Grónsku hlboko pod ľadom: Vedci ešte nič podobné nezaznamenali

Fosílne jazero objavené pod Grónskom je prekvapujúci fenomén, pretože v tejto časti našej planéty nebolo zatiaľ zaznamenané nič podobné. Vedci minulý rok síce informovali o objave približne päťdesiatich jazier nachádzajúcich sa pod Kontinentálnym ľadovcom, no najnovší nález má inú povahu, pretože ide o starodávne povodie plné sedimentárnej výplne. Tvorí ju hornina hrubá 1,2 kilometra, ktorá je pokrytá ľadom s hrúbkou 1,8 kilometra. Z toho možno usúdiť, že túto lokalitu pravdepodobne v dávnej minulosti nepokrýval ľad, ale sa tu nachádzalo jazero s plochou asi 7100 kilometrov štvorcových. Zásobovala ho voda z osemnástich prameňov, ktoré sa nachádzali na severe a ústili do neho cez okolité svahy.

Scientists have discovered a huge ancient lake under the Greenland ice that mayyield hold secrets of past climate and life. https://t.co/OzNJUkJZ1U