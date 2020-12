VIDEO Vedci objavili nový minerál: Budúcnosť jeho využitia je veľmi sľubná

Na polostrove Kamčatka bol vo vulkanickom komplexe Tolbačik objavený nový minerál petrovit. Ide o oblasť, v ktorej bola v roku 1975 zaznamenaná výrazná erupčná činnosť. Menšie otrasy danú oblasť postupne zasahovali aj od novembra 2012 do septembra 2013. Posledná erupčná činnosť viedla k vytvoreniu niekoľkých lávových jaskýň. Minerál objavili vedci z Petrohradskej univerzity, ktorí uviedli, že je zložený z kyslíka, vápnika, sodíka, síry a medi. Celý jeho chemický vzorec je Na10CaCu2 (SO4) 8.

"Atóm medi v kryštálovej štruktúre petrovitu má neobvyklú a veľmi zriedkavú štruktúru siedmich atómov kyslíka," priblížil profesor Stanislav Filatov, šéf tímu. Podľa jeho slov je takáto koordinácia charakteristická len pre niekoľko minerálov a je podobná ako u saranchinaitu, na ktorý v minulosti narazili jeho kolegovia z univerzity v tej istej oblasti. Vedci preto predpokladajú, že novoobjavený petrovit by mohol byť práve výsledkom reakcie medzi saranchinaitom, síranom vápenatým a síranom sodným. Zatiaľ však ide iba o hypotézu, minerál musí byť podrobený analýze a jej výsledok zadefinuje možnosti jeho materiálno-vedeckého využitia.

Minerál je štruktúrovaný v pórovitých rámcoch a medzi jeho dutinami sa môžu voľne pohybovať atómy sodíka. Znamená to, že by mohol byť použitý ako komponent sodíkovo-iónových batérií, ktoré v súčasnosti predstavujú dostupnejšie alternatívu pre štandardné lítium-iónové batérie. „V súčasnosti je najväčším problémom tohto použitia malé množstvo medi v kryštalickej štruktúre minerálu. Mohla by to však vyriešiť laboratórna syntéza zlúčeniny s rovnakou štruktúrou, akú má petrovit,“ uviedol Filatov. Sopečný komplex Tolbačik je na minerály veľmi bohatý a v jeho oblasti ich bolo objavených viac ako 130 druhov.