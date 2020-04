KORONAVÍRUS Uznávaný virológ prehovoril o riziku v supermarketoch: Len takto sa tam môžete nakaziť!

BONN - Popredný nemecký virológ Hendrik Streeck tvrdí, že doposiaľ nebol preukázaný prenos koronavírusu Sars-CoV-2 v supermarketoch, reštauráciách či kaderníctvach. Podľa neho sa príliš nedrží ani na povrchoch a pravdepodobnosť jeho prenosu dotykom s kontaminovaným povrchom je malá. Uviedol to v rozhovore so stanicou RTL.

Streeck poukázal na to, že prenos vírusu sa väčšinou odohráva medzi ľuďmi, ktorí sú dlhší čas v tesnom kontakte. Iná, nedávno zverejnená fínska štúdia ale napríklad uvádza, že infikovaný človek môže na niekoľko minút zamoriť svoje okolie aj vo vedľajšej nákupnej uličke.

Virológ, ktorý je riaditeľom virologického inštitútu pri Bonnskej univerzite, v ostatných dňoch vyvolal polemiku vo vedeckej obci v súvislosti s novou štúdiou z okresu Heinsberg, ktorý je s viac ako 1400 potvrdenými prípadmi jedným z epicentier ochorenia COVID-19 v Nemecku. Tím okolo Streecka tvrdí, že 15 percent občanov silne zasiahnutej obce Gangelt už má voči koronavírusu imunitu a pravdepodobnosť úmrtia na infekciu vyčíslil na 0,37 percenta. Napríklad podľa americkej Univerzity Johna Hopkinsa je pritom úmrtnosť v Nemecku päťkrát vyššia.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Streeck je zástancom postupného uvoľňovania protikoronavírusových opatrení a návratu k normálnemu životu. "Neexistuje významné riziko nákazy, keď idete nakúpiť. Prudké epidémie infekcie boli vždy výsledkom toho, že ľudia boli dlhší čas tesne vedľa seba, napríklad na apres-ski večierkoch v rakúskom Ischgli," vysvetlil. Podľa neho neexistujú dôkazy o tom, že by vírusy prežívali na povrchoch. "Keď sme brali vzorky z kľučiek na dverách, telefónov či toaliet, nebolo možné v laboratóriu vírus kultivovať na základe týchto sterov. Aby človek vírus skutočne dostal, musel by niekto nakašľať do svojej ruky, bezprostredne po tom sa dotknúť kľučky a hneď by iný človek musel uchopiť kľučku a následne sa dotkol svojej tváre." Nemecký expert sa preto domnieva, že je len malá pravdepodobnosť prenosu vírusu prostredníctvom dotyku s kontaminovanými povrchmi.

Zdroj: Getty Images

Existujú však rôzne zistenia ohľadom toho, ako sa koronavírus šíri. Napríklad odborníci z amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a z Národného ústavu zdravia (NIH) dospeli k názoru, že vírus dokáže prežiť 24 hodín na papieri, tri hodiny v aerosóloch a až tri dni na plastoch a nerezovej oceli. Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) ale upozorňuje, že takéto vedecké štúdie sú vykonávané v experimentálnych podmienkach, a preto nie sú príliš reprezentatívne, pokiaľ ide o riziko prenosu v bežnom živote. V Heinsbergu už čoskoro bude realizovaná ďalšia štúdia, ktorá má priniesť hlbšie poznatky o tom, ako sa vírus šíri a ako by sa dal zadržať.

Vedci z Aaltovej univerzity vo Fínsku nedávno zverejnili video znázorňujúce šírenie kvapôčok s vírusom medzi regálmi v uzavretých priestoroch, ako sú obchody. Jeden človek podľa nich môže nakaziť aj nakupujúceho z druhej uličky, pričom vírus zostáva vo vzduchu niekoľko minút. "Niekto infikovaný koronavírusom môže zakašľať a odísť, ale zanechať za sebou extrémne malé aerosólové častice nesúce vírus. Tieto čiastočky potom môžu skončiť v dýchacích cestách druhých ľudí, ktorí sú nablízku," skonštatoval fínsky vedec Ville Vuorinen.