Dvaja čínski lekári sa nakazili koronavírusom: Neuveriteľná FOTO, takto sa zmenilo ich telo

Štyridsaťdvaroční lekári Aj Fan a Chu Wej-feng sa nakazili v januári od pacientov vo wuchanskej ústrednej nemocnici. Nezvyčajné stmavnutie spôsobila hormonálna nerovnováha po tom, čo im koronavírus poškodil pečeň, uviedli čínske médiá s odvolaním sa na lekára.

Chu a Aj boli kolegovia tridsaťtriročného oftalmológia Li Wen-Lianga, ktorý ochoreniu podľahol 7. februára. Lekár sa pred koronavírusom snažil svojich kolegov varovať, polícia ho však obvinila zo šírenia poplašných správ. Nákaza sa u spomínaných dvoch lekárov potvrdila 18. januára. Najprv boli prevezení na pľúcne oddelenie, potom nasledovali ďalšie dva prevozy, uviedla čínska televízia CCTV.

Critically ill Wuhan doctors wake up to find their skin turned dark after beating coronavirus on the verge of death https://t.co/qP2azoiS9J