KORONAVÍRUS V Británii zomrelo na COVID-19 osem lekárov: Všetkých spájala jedna vec

Zosnulí lekári pochádzajú z Egypta, Indie, Nigérie, Pakistanu, Srí Lanky a Sudánu, pričom sa všetci v istom období presťahovali do Veľkej Británie. V miestnych nemocniciach budovali zdravotný systém na pozíciach, o ktoré nemali "bieli" lekári záujem. Smutné na tom je najmä to, že v tej istej krajine, kde pomáhali stavať na nohy zdravotníctvo, sa v posledných rokoch rieši najmä brexit spojený s hnutím proti migrantom. Lekári pôvodom z Británie totiž prevažne dominujú v prestížnych medicínskych odvetviach, zatiaľ čo tí zo zahraničia dostávajú prácu najmä na miestach, ktoré v súčasnosti tvoria nebezpečné prvé línie boja s koronavírusom.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

"Keď ľudia tlieskali zdravotníkom, tak som si hneď spomenul na situáciu spred roka a pol, keď nás prívrženci brexitu označili za ľudí, ktorí prišli do Británie preto, aby brali domácim prácu. Dnes sú to tí istí prisťahovalci, ktorí pracujú s miestnymi komunitami a umierajú v prvej línii," vyhlásil doktor Hisham el-Khidir, ktorý prišiel nedávno kvôli nákaze o svojho bratranca, chirurga z Londýna.

Zdroj: Facebook/Hisham El-Khider

Veľká Británia nie je jedinou krajinou, ktorú uprostred chaosu spôsobeného pandémiou zachraňujú práve zahraniční zdravotníci. V Spojených štátoch tvoria prisťahovalci viac ako štvrtinu všetkých lekárov. Často však musia čeliť dlhým čakacím dobám na zelené karty. Ich vybavovanie v súčasnosti urýchlila situácia v New Yorku a New Jersey, kde do boja s koronavírusom povolali aj absolventov zahraničných lekárskych škôl.