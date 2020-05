Virológ Čiampor kvituje uvoľnenie opatrení: A čo otvorenie škôl? Možno začiatkom júna, chýbajú však štúdie, priznal

Zo štyroch fáz otvárania ekonomiky, ktoré slovenská vláda predstavila pred približne dvomi týždňami, sme sa od 6. mája naraz prehupli k druhej a tretej fáze zároveň. Dôvodom sú už spomínané nízke čísla nových nakazených. Mnohí s radosťou okamžite smerovali ku kaderníčke, či na terasu svojej obľúbenej kaviarne. Podrobnosti si môžete prečítať aj tu.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Je však na mieste takýto krok, nie je priskoro, nemali sme ešte počkať? Pýtajú sa niektorí našinci s obavami. Virológ Fedor Čiampor však reagoval jasne. "Nastal ten správny čas," povedal a vysvetlil, že prenos vírusu sa prerušuje práve tým, že dodržiavajú opatrenia.

"Nosenie rúšok, umývanie si rúk, dodržiavanie vzdialenosti na jeden a pol až dva metre... to sú všetko opatrenia, ktoré zamedzujú šíreniu infekcie. Dostali sme sa do bodu, kedy sa prenos z chorého na zdravého človeka stal minimálnym," objasnil. Sedem či osem nových prípadov pre celé Slovensko denne je podľa uznávaného odborníka zanedbateľné číslo. Načrtol však inú dôležitú tému, a to otváranie škôl a škôlok.

Chýbajú seriózne štúdie

Čiampor predostrel, že existuje predpoklad, že deti môžu byť infikované, nejavia príznaky ochorenia COVID-19, no infekciu roznášajú. Seriózne štúdie, ktoré by to definitívne potvrdili, však zatiaľ nie sú k dispozícii. Slovenský virológ popísal, že existujú zatiaľ len súbory rodinných výskytov. Tiež sa ukázalo, že nie je celkom pravda, že deti sú menej náchylné, čo sa týka nového koronavírusu.

Deti sa v súčasnej situácii vzdelávajú doma. Zdroj: Getty Images

"Ochorejú rovnako, ako dospelí. Len príznaky väčšinou chýbajú alebo sú minimálne," objasnil ďalej Čiampor s tým, že môže ísť o prenášačov bez príznakov. A práve nedostatok potvrdených faktov sa podľa neho podpisuje pod to, že otvorenie škôl a škôlok je zatiaľ otázne. Vedec sa však domnieva, že možné by to bolo začiatkom júna. Dovtedy by mohli štúdie potvrdiť či vyvrátiť, či sú deti schopné roznášať infekciu.

O tom, že do úvahy prichádza práve jún, hovoril na sociálnej sieti aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Do škôl by sa podľa jeho vyjadrenia mohli v tomto čase vrátiť žiaci prvého stupňa a piataci. "Bude to však niečo ako dobrovoľná a zábavná forma, aby naši drobci nezabudli na svojich spolužiakov a učiteľov," povedal. Posledné dva júnové týždne sa zase uvažuje nad návratom stredoškolákov. "Forma ich prítomnosti v škole je ešte otázka diskusie," dodal Droba.

O tom, že v súvislosti s možným otváraním škôl sa pôjde postupne informoval aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Prediskutovať sa však musí viacero záležitostí, napríklad ako bude obmedzený vek učiteľov v rámci rizikových skupín. Viac sa dočítate tu.

A čo otváranie hraníc?

Rovnako ako ďalší odborníci, aj Čiampor odporúča naďalej svedomito dodržiavať opatrenia. Teda nosiť rúško, umývať si ruky a dodržiavať odstup. Vyzdvihol, že by zatiaľ neotváral naše hranice. "Okolité krajiny majú každodenne pomerne vysoký počet infikovaných. Hranice by mali zostať zatvorené, vykonávať by sa mala naďalej kontrola osôb," uzavrel.