KORONAVÍRUS Časť nakazených vykazuje ďalšie zvláštne príznaky: Pri týchto buďte obozretní!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Menšia časť nakazených koronavírusom vykazuje aj neurologické potiaže vrátane zmätenia, záchvatov či mŕtvice. Takéto symptómy u niektorých pacientov hlásia podľa denníka The New York Times lekári po celom svete. Typickými príznakmi ochorenia COVID-19 sú pritom kašeľ, horúčka či dýchacie problémy. Zaznamenaná v tejto súvislosti však bola aj strata čuchu a chuti.