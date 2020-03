KORONAVÍRUS Tieto štyri príznaky by ste nemali ignorovať: Už hneď ten prvý je netypický

LONDÝN - Koronavírus sa aj naďalej šíri po celom svete. Je preto viac ako vhodné poznať všetky príznaky, ktoré signalizujú nákazu. Odborníci postupne začínajú čoraz viac rozumieť vírusu a symptómom, ktorým by ste doposiaľ nevenovali veľkú pozornosť. Najnovšie by ste mali spozornieť pri strate chuti či čuchu a rovnako pri bolesti brucha.

Takmer každý už vie, že prvými príznakmi nákazy koronavírusu sú horúčka, suchý kašeľ a únava. U niektorých sa môžu vyskytnúť aj problémy s dýchaním. Lekári ale najnovšie zistili, že symptómov je omnoho viac. Pokiaľ vás trápia bolesti brucha alebo infekcie očí, nepodceňujte to. Môže ísť totiž tiež o príznak COVID-19. Medzi nové symptómy koronavírusu patrí:

1. Bolesť brucha

Šarapata v žalúdku či bolesť brucha býva často spájaná s črevnou chrípkou. Niektorí infikovaní pacienti však uviedli, že tesne pred výskytom iných symptómov ich trápili bolesti brucha. Nová štúdia publikovaná v Americkom gastroenterologickom žurnále naznačuje, že u pacientov sa môžu objaviť problémy s trávením, ako napríklad hnačka. Vedci analyzovali údaje od 204 osôb, u ktorých diagnostikovali COVID-19 v čínskej provincii Chu-pej a zistili, že takmer polovica infikovaných prišla do nemocnice s tráviacimi ťažkosťami. Sužovala ich hnačka, zápcha alebo zvracali. Potvrdila to aj 29-ročná Isla Haslamová z Londýna, ktorá sa v jedno ráno prebudila s bolesťou brucha. Neskôr ju začalo svrbieť v hrdle a cítila sa vyčerpane. Ukázalo sa, že sa nakazila koronavírusom.

2. Očné infekcie, strata chuti a čuchu

Britská asociácia otorinolaryngológie, ktorá zastupuje ušných, očných a krčných lekárov, odporučila tým, ktorí stratia chuť alebo čuch, aby sa okamžite izolovali. Aj to je jeden z príznakov nákazy a tiež zápaly očných spojiviek. Vstupným bodom pre koronavírus je totiž oblasť očí, nosa a krku. Experti predpokladajú, že strata chuti alebo čuchu je spôsobená tým, že vírus ničí bunky v nose a krku. "Existuje veľa respiračných vírusov, ktoré môžu spôsobiť problémy s čuchovými receptormi. Doposiaľ sa u COVID-19 zdá, že strata čuchu je dočasná, ale budeme to môcť potvrdiť až po nejakom čase," vysvetlil profesor Carl Philpott z Norwich Medical School na University of East Anglia. Ryan Van Waterschoot (28), ktorý v nemocnici strávil desať dní, je jedným z tých, ktorí kvôli koronavírusu stratili čuch a chuť. Najprv sa cítil zle a unavene, neskôr stratil spomínané zmysly. Päť dní mu lekári museli dávať kyslík. V súčasnosti sa už zotavuje doma.

3. Mozgová hmla

Niektorí ľudia môžu pri nákaze pociťovať takzvanú mozgovú hmlu, ktorej sa hovorí aj duševná únava. Oficiálne nie je považovaná za symptóm, ale je to ďalší zo signálov, ktorý u seba spozorovali nakazení pacienti. Thea Jourdanová (50) prezradila, že nemala nič také ako kašeľ alebo horúčku. Cítila iba šteklenie v krku a tupú bolesť hlavy. Neskôr sa u nej dostavila mozgová hmla. "Spočiatku som sa cítila vyčerpane, nemala som na výber, len si ísť ľahnúť. Netrápil ma žiadny kašeľ ani horúčka," uviedla. Mozgovú hmlu pociťovala pri všetkých bežných činnostiach. Údajne nedokázala ani vyplniť formuláre zo škôl jej detí. Symptóm potvrdila aj Christy z amerického Seattlu, ktorá pociťovala mentálny blok ešte predtým, než sa u nej naplno prejavili typické príznaky.

4. Únava

Ďalším príznakom, ktorí spomínajú infikovaní ľudia, je únava. Podľa správy v časopise Americkej asociácie medikov únavu pociťovalo až 44 percent hospitalizovaných pacientov. Chiara DiGiallorenzová (25) bojuje s koronavírusom už od 6. marca. Najskôr zaznamenala zvýšenú teplotu a únavu. Vážnosť situácie si uvedomila vo chvíli, kedy sa jej začalo ťažko dýchať. Ani 69-ročná Linda Carrová z anglického Norfolku nepociťovala iné príznaky okrem únavy. "Sotva som stála na nohách. Nemala som energiu ani len na zodvihnutie ruky alebo nohy," povedala.