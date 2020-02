Tínedžerka dostávala komplimenty o tom, ako krásne schudla: Bola však za tým krutá príčina

Beth Dinsleyová prežívala v auguste 2017 veľmi šťastné obdobie, pretože schudla, čo si želala už dlhšie. Radosť zo stratených kilogramov sa však po niekoľkých mesiacoch zmenila na nemilosrdnú realitu. Všetko sa to začalo únavou, keď si zrazu dievčina všimla, že nezvláda 12-hodinové smeny v letnom rekreačnom parku. Pripisovala to maturite a príprave na prijímacie skúšky na univerzitu. Po nástupe do školy vždy počas menštruačného cyklu zvracala, a tak ju mama cez vianočné prázdniny presvedčila, aby išla k lekárovi. CT vyšetrenie odhalilo krutú diagnózu. Angličanka mala na pravom vaječníku tumor dysgerminóm veľký tridsať centimetrov.

Zdroj: Facebook/Beth Dinsley

Onkologické ochorenie drasticky zasiahlo do života vtedy devätnásťročnej študentky, ktorá musela okamžite zabudnúť na školské povinnosti a podstúpila operáciu. Po následnej liečbe a zotavení sú jej testy v poriadku a má funkčný ľavý vaječník. Preto dúfa, že nebude mať v budúcnosti problém s otehotnením.

"Keď si spomínam na to, čo mi vtedy hovorili lekári, bola som v šoku a nedokázala som to prijať. Jediné, na čo som sa pýtala, bolo to, či zomriem," spomína Beth na situáciu, ktorú prežívala zhruba pred dvomi rokmi. Nádor jej tlačil na vaječník a keď sa sťahoval počas cyklu, vyvolával zvracanie. Odborníci uvádzajú, že nie je jednoduché zavčas diagnostikovať tumor dysgerminóm, ktorý je označovaný aj ako tumor mladých. Má totiž nejasné počiatočné symptómy v podobe vyčerpania alebo zažívacích problémov spojených s nafukovaním. Dinsleyová si kvôli svojej diagnóze teraz život cení omnoho viac. "Keď si robím starosti s nejakými drobnosťami, obzriem sa späť a uvedomím si, že pokiaľ nejde o život, nejde o nič," dodáva.