Chlapček (†4) sa začal zvláštne usmievať: Zdrvujúca správa! Rodičia teraz varujú ostatných

SHEFFIELD - Najhoršie chvíle v živote rodiča! 4-ročný chlapček Jack Lacey zomrel minulý týždeň v pondelok v náručí jeho otca. Všetko sa to začalo vtedy, keď sa Jack začal zvláštne usmievať. Nakoniec im lekári oznámili zdrvujúcu správu a vedeli, že ich život už nebude nikdy ako predtým.

Keď sa úsmev vtedy 3-ročného modrookého chlapčeka na začiatku roku 2019 zmenil, jeho rodičia si mysleli, že iba napodobňuje úsmev niekoho iného. Namiesto toho to bol zmeškaný signál včasného varovania o smrteľnom nádore. O hroznom prípade informoval New York Post a ďalšie zahraničné médiá.

"Sme v pekle! Nemôžeme uveriť, že je preč,“ povedal Jackov otec Wesley Lacey portálu Mercury Press. "Posolstvo, ktoré by som chcel dať ostatným rodičom, je nechať svojim deťom skontrolovať všetko, bez ohľadu na to, aké malé to vyzerá," odkázal zdrvený otec.

29-ročný Lacey a 30-ročná Rebecca Oldhamová z Sheffieldu v Anglicku začali mať vlani vo februári obavy, keď začal vtedy 3-ročný Jack nervózne žmurkať a prežívať nočné mory. O tri týždne neskôr kráčal Jack s vystretými rukami, akoby nemohol chodiť bez toho, aby nimi neohmatával predmety pred sebou. Rodičia ho okamžite vzali do nemocnice, kde sa dozvedeli hroznú správu.

Po vyšetrení CT v Sheffieldskom detskom nadácii NHS Trust lekári potvrdili, že Jack má rakovinu mozgu nazývanú difúzny glióm pontínu (DPG). Podľa odborníkov z Detskej výskumnej nemocnice v St. Jude prežije dva roky menej ako 10% detí s diagnostikovanou nevyliečiteľnou chorobou. Príznaky sa zvyčajne objavujú náhle a zintenzívňujú sa rýchlo, povedal Zhiping Zhou, neurológ v mozgovom a spinálnom centre NYC Weill Cornell.

Wesley Lacey so synom Jackom Laceyom Zdroj: FB/Wesley Lacey

Liekári rodičom nakoniec oznámili, že Jackove nádory sa nedajú operovať. Počas nasledujúcich 11 mesiacov Jack podstúpil intentínzívnu chemoterapiu v nemocnici Weston Park Hospital v Sheffielde v zúfalej snahe zmenšiť rastúci nádor.

Rok po Jackovej ničivej diagnóze, 10. februára 2020, štvorročný chlapček bojujúci s chorobou zomrel doma obklopený milujúcou rodinou. Jeho matka a otec teraz zdieľajú svoj srdcervúci príbeh a naliehajú na ostatných rodičov, aby nikdy nebrali svoje rodiny za samozrejmosť.