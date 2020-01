Tento muž (59) mal byť už dávno mŕtvy: Prekonal sériu rakovín, nosí v sebe tajomstvo liečby?!

LONDÝN - James Hull mal byť už dávno mŕtvy. Za posledných desať rokov sa ho niekoľkokrát snažila zabiť rakovina, vrátane jednej agresívnej formy. Pre zubného lekára na dôchodku to bolo mimoriadne ťažké obdobie. Dnes verí, že spolu s expertmi odhalí účinný liek na rakovinu.

Je pozoruhodné, že 59-ročný James je stále nažive. Ukázalo sa, že jeho telo dokáže prirodzene bojovať proti niekoľkým druhom rakoviny. Bývalý zubár verí, že je to jeho superschopnosť, vďaka ktorej chce pomáhať pri vývoji liekov na toto ťažké ochorenie. Tajomstvo spočíva v bielych krvinkách, T-bunkách, ktoré efektívne útočia na bunky napadnuté rakovinou. Rakovina zvyčajne vytvára nehostinné prostredie pre T-bunky, no v prípade Hulla je to inak. Lekári ich preto v laboratóriu naklonovali a implantovali iným pacientom. Stal sa zázrak, ich obranná schopnosť účinkovala aj v organizme druhých ľudí. "Snažím sa nájsť liek na rakovinu. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí ňou trpeli. Mali veľmi škaredé, agresívne nádory," povedal.

Zdroj: YouTube/ITV News

Hull financuje výskum, ktorý organizuje šesť univerzít s cieľom zistiť, prečo sa niektorí pacienti v pokročilom stupni rakoviny po liečbe dokážu úplne zotaviť. Vedecký tím sa zaujíma najmä o pacientov trpiacich agresívnou formou rakoviny, ktorá sa vracia aj po liečbe. "Nie som vedec a už vôbec nie som onkológ, ale logika mi vraví, že musí existovať dôvod, prečo sme prežili," poznamenal James, ktorý prekonal rakovinu hrubého čreva, pankreasu, pečene a kože. Uvedomuje si, aké traumatizujúce je neustále prechádzať kolobehom liečby a zotavovania sa, pretože si tým sám viackrát prešiel.

Zdroj: YouTube/ITV News

Spomínaný výskum je experimentálny. Môže viesť k novým myšlienkam o tom, čo sa deje vo vnútri ľudského tela, keď sa mu pri určitých liečebných procesoch podarí zotaviť z rakoviny. Zdravotná sestra Zoe Evansová prezradila, že niektorí ľudia majú rakovinu aj štyridsať rokov a nedokážu sa jej zbaviť do konca života.