Milan (29) blúdil tri týždne v pralese plnom krokodílov: Aj políciu prekvapilo, ako sa to skončilo

SYDNEY - Austrálčan, ktorý tri týždne blúdil stratený v tropickom pralese plnom krokodílov, sa našiel živý a zdravý. Oznámila to agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu. Milan Lemic bol nezvestný od 22. decembra, kedy jeho auto uviazlo v dažďovom pralese Daintree v štáte Queensland na severovýchode Austrálie.

Polícia sa najskôr obávala, že by sa dvadsaťdeväťročný Lemic mohol stať potravou niektorého z mnohých krokodílov v oblasti. Ale ani po niekoľkých dňoch pátrania sa policajtom a dobrovoľníkom nepodarilo nájsť plaza dosť veľkého na to, aby sa stal podozrivým z požitia nezvestného. A toho nakoniec polícia našla niekoľko kilometrov od opusteného auta."S prihliadnutím na to, že strávil tri týždne v tropickom pralese, bol v celkom dobrom fyzickom stave," uviedla polícia v komuniké. Milan sa v divočine živil ovocím a bobuľami.

Zdroj: Youtube/7NEWS Australia

V národnom parku Daintree sa v máji 2016 štyridsaťsedemročná Austrálčanka márne snažila zachrániť svoju o rok mladšiu kamarátku z tlamy krokodíla, ktorý ju napadol, keď si išli neskoro večer zaplávať. Ženy nepochádzali z danej oblasti a podľa polície možno ani nevedeli, že územie obývajú krokodíly. Útok sa stal neďaleko miesta, kde v roku 2009 viac než štvormetrový krokodíl zabil päťročného chlapca. V roku 1985 tam zas päťmetrový krokodíl zabil štyridsaťtriročnú plavkyňu.