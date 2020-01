Mladá gymnastka provokuje ľudí novou výzvou na VIDEU: Vyzerá ľahko, no nemáte šancu ju splniť!

Univerzitná gymnastka sa na svojom Instagrame podelila s "ohybnou výzvou". Pravidlá sú jednoduché: ľahnete si na zem na brucho, s rukami za chrbtom. Potom sa pokúsite vstať bez toho, aby ste sa prevalili na chrbát alebo skrčili kolená pod brucho.

Možno to vyzerá na prvý pohľad jednoducho, no len v podaní Jax. Tá predviedla svoju gymnastickú ohybnosť v plnej paráde. Nohy roztiahla do šnúry, až ich napokon v poloblúku pretiahla až dopredu a sadla si. Po výkone sa postavila a víťazne si zatancovala.

Jej video má takmer štvrť milióna prehratí, ľudia nechápu, ako je to možné. "Nerozumiem, ako je to fyzicky možné. Urobila to bez akejkoľvek námahy," znie jeden z komentárov. "Mohol by som to urobiť, ale až keď si zlomím obe nohy," vtipkuje ďalší užívateľ. Niet divu, že výzvu dokážu pokoriť len tí najohybnejší.