VIDEO Na Aljaške zachránili mladíka, ktorý prežil tri týždne v divočine: Prišiel ale o to najcennejšie

Tyson čakal na pomoc

Zdroj: SITA/AP/Alaska State Troopers

WASHINGTON - Na Aljaške zachránili muža, ktorý po požiari svojej chaty prežil v divočine a mraze viac ako tri týždne. S odvolaním sa na miestnu políciu o prípade informovala televízia CNN. Keby sa nedočkal ich pomoci, vybral by sa do civilizácie sám, i keď by to bolo veľmi riskantné.