VIDEO Bratranec a sesternica sa do seba zamilovali: Teraz čakajú dieťa, ale môžu na to doplatiť

Tridsaťosemroční manželia z Eagle Mountain v Utahu, ktorí sa vzali vlani v marci, sa momentálne tešia na svoje prvé bábätko. Za to, že splodili dieťa, im ale hrozí pokuta vo výške 10 000 dolárov (9000 eur), a nielen to. Keďže na území tohto štátu je intímny styk medzi bratrancom a sesternicou nezákonný, pravdepodobne skončia vo väzení. Nastávajúci rodičia svojím nezodpovedným prístupom taktiež vedome ohrozili zdravie svojho potomka. Štúdia, ktorú vykonali vedci na Kolumbijskej univerzite v roku 2018, zistila, že pravdepodobnosť, že potomok bratranca a sesternice sa narodí s genetickou poruchou, je o štyri až sedem percent vyššia než v prípade nepokrvných párov.

Zdá sa však, že nastávajúci rodičia sa týmito faktami veľmi nezaťažujú. Obaja sú presvedčení o tom, že ich chlapček, ktorý sa má narodiť 22. mája, bude úplne zdravý. "Každý nám hovoril, aké je to pre nás nebezpečné splodiť dieťa. Ale absolvovali sme testy, takže vieme, že všetko bude v poriadku," hovorí Angela, ktorá má už tri deti z predchádzajúceho vzťahu.

Manželia svoj kontroverzný zväzok obhajujú a ostatným odkazujú, aby sa každý staral o seba. Poukazujú na to, že vzťahy medzi bratrancami a sesternicami sú legálne vo viac ako polovici amerických štátov vrátane New Yorku, Connecticutu, Kalifornie či Colorada. Navyše aj Kanada a Európa umožňujú, aby títo príbuzní vstúpili do manželstva. To bol aj dôvod, prečo sa dvojica zosobášila v Colorade. "Zosobášili sme sa nie preto, lebo sme nábožensky založení, ale preto, aby sme všetko legitimizovali a priniesli tak do našej rodiny pokoj a zmierenie," vysvetľuje Angela.

Zdroj: Facebook/Michael J. Lee ​

Mimochodom, zaľúbenci sa ako deti nestretávali veľmi často. Peangovej otec bol totiž štátny zamestnanec a jeho rodina trávila istý čas v Pakistane a v Japonsku. Až keď mala jeho dcéra sedem rokov, po prvý raz navštívil svoju mladšiu sestru a jej rodinu v Salt Lake City v Utahu. Písal sa vtedy rok 1982. Angela priznala, že sa tajne so svojím bratrancom bozkávala v tmavej skrini. Za osudový však obaja označili až rok 1989, keď Leeova rodina zavítala do domu Peangovcov vo Washingtone "Okamžite medzi nami preskočila iskra. Angie bola inteligentná, dobrodružná a zvedavá. Zatiaľ čo sa iné deti hrali s videohrami, ona mala záujem o iné veci," pokračuje Michael. Pri každom rodinnom stretnutí sa vraj niekam zašili a vždy sa obávali toho, že ich niekto prichytí. Časom sa mladík mame priznal, že má svoju sesternicu veľmi rád a raz si ju vezme za ženu. Mama mu neustále pripomínala, že je to nesprávne.

Medzitým sa Angela vydala a svojmu manželovi porodila tri deti. Michael sa tiež oženil, ale jeho manželstvo zostalo bezdetné. Zdalo sa, že sexuálna náklonnosť medzi členmi rodiny vyprchala, ale v októbri 2018 sa dvojica po dlhšej pauze skontaktovala cez Facebook. Obaja už boli v tom čase rozvedení. Krátko nato sa stretli na vianočnom večierku ich babičky. Tam sa nedokázali od seba odtrhnúť, príjemné rozprávanie prerástlo do nežností a sexu. Časom sa prestali skrývať a o svojom vzťahu začali hovoriť otvorene. Ich rodičia si vraj na novú situáciu postupne zvykajú, ale ostatní bratranci a sesternice označili video dvojice plné francúzskych bozkov zverejnené na sociálnej sieti za nechutné.