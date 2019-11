Morbídna tradícia: FOTO Námorník do seba obrátil pohárik so svojím prstom, z dôvodu vám príde zle

Popíjanie drinku, v ktorom pláva konzervovaný ľudský prst z nohy, považujú v hoteli Downtown v kanadskom meste Dawson za tradíciu, ktorá má svoje korene v roku 1973. A pokiaľ ju vyskúšate, stávate sa členom klubu Sourtoe Cocktail Club. Členstvo v ňom je podmienené práve ochutnávkou nápoja, ktorého súčasť tvorí táto časť ľudského tela a úplne stačí, ak sa pri popíjaní dotkne vašich pier. „Nie je to až také zlé,“ potvrdil britský štyridsaťsedemročný námorník Nick Griffiths z Boltonu.

Nick Griffiths Zdroj: FB/Downtown Hotel

Všetko si vyskúšal „na vlastné ústa,“ keď mu v pohári whisky plával práve jeho omrznutý amputovaný prst, o ktorý prišiel pred pár mesiacmi po miestnom extrémnom, 480 kilometrovom zimnom maratóne.

„Po operácii som ležal v nemocnici. Zdravotná sestra mi porozprávala o tejto zvláštnej tradícii a ukázala mi aj video,“ spomína si. „Rozhodol som sa môj prst darovať hotelu a sám som si teraz vyskúšal, ako chutí takýto nápoj.“

Zdroj: FB/Downtown Hotel

Amputované prsty z nôh musia byť šesť týždňov konzervované v soli a až potom sú ponúkané záujemcom o členstvo v spomínanom klube. „Nebolo to až také zlé, ako si myslíte. Je to podobné, ako keď sa vaše pery dotknú ľadu,“ hovorí námorník.

Proud to be one of the 100k @SourtoeCocktail https://t.co/E6UCO7ZZq7 pic.twitter.com/r6K8awYUpl