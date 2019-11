Desať hrôzostrašných snov, ktoré by ste nemali ignorovať: Toto znamenajú v skutočnosti

Sny alebo nočné mory sa objavujú vtedy, keď váš mozog v spánku spracováva udalosti z predchádzajúcich dní. Mnohí na sen zabudnú v momente, kedy sa zobudia. Snová analytička Jane Teresa Andersonová ale varuje, že by ste význam snov nemali podceňovať. "Príbehová línia snov je symbolická, preto je veľmi dôležité porozumieť tomu, čo sny znamenajú," vysvetlila Andersonová. Podotýka, že niečo ako encyklopédia snov vám v hľadaní významov príliš nepomôže. Každý sen a jeho symbolika sú totiž jedinečné a osobné. Zároveň predstavila desať najstrašidelnejších nočných môr a vysvetlila, prečo sa vám vkrádajú do spánku.

1. Zomieranie alebo choroba

Nočná mora, kedy vidíte seba samých, ako umierate, je pravdepodobne jednou z najstrašidelnejších. Andersonová však tvrdí, že nejde o nijakú predtuchu. "Nočné mory so smrťou majú veľa príčin. Môže ísť o vyrovnávanie sa so smrťou samotnou alebo smrteľnosťou človeka. Tiež to môže naznačovať, že by ste mali zabudnúť na staré správania a postoje a dať priestor na rast nových. Zmena je vždy strašidelná. Tieto nočné mory nám tak môžu pomôcť pochopiť vlastný strach a pocity spojené s opustením niečoho, čo už poznáme. Na druhej strane, jedine tak pochopíme a zažijeme nové veci."

2. Prírodné katastrofy

Sny zamerané na environmentálne katastrofy identifikujú, že sa bojíte niečoho v budúcnosti. Prírodné udalosti sú nepredvídateľné, čo vo vás môže vyvolať pocit, že nemáte nad všetkým kontrolu. Veľa ľudí si myslí, že voda v ich snoch znamená senzitivitu, pretože tiež preteká ako naše emócie. Zo zdravotného hľadiska analytička radí, aby ste si určili takzvané zdravé limity. Dávajte pozor na to, čo do seba vpustíte a čo zo seba vypúšťate von. Ak sa neviete vyrovnať s veľkým návalom emócií, najlepším riešením je terapia. Keďže telo často počúva myseľ, možno by ste tiež mohli skontrolovať, či sa vo vašom tele nezadržiavajú nejaké tekutiny.

3. Dusenie sa

Tento sen sa vám môže snívať hlavne vtedy, keď máte nádchu alebo trpíte astmou. Najčastejšie sa ale objavuje v súvislosti s pocitom vylúčenia, fyzického, psychického, emočného či mentálneho. Tiež to môže vyvolať pocit, že ste dusení niečou pozornosťou alebo životnou situáciou. Najlepším spôsobom, ako sa týchto snov zbaviť, je pochopenie strachu, ktorý vám bráni vo vymedzení vlastného priestoru alebo priestoru vo svete. Nebojte sa ukázať, kým v skutočnosti ste, inak vás strach úplne potopí. „Pochopenie tohto strachu je prvým krokom k jeho prekonaniu.

4. Nekonečný pád

Poznáte to, neustále padáte a keď sa už blížite k zemi, zobudíte sa. Takéto sny dokážu poriadne rozpumpovať srdce a nahnať do vás adrenalín, no v skutočnosti nejde o nič vážne. "Spomeňte si, čo viedlo k tomu pádu. Ak padáte z útesu, mali by ste sa zamyslieť nad tým, čoho sa v živote vzdávate," poznamenala Andersonová. Ak sa niekam šplháte a zrazu spadnete, môže to znamenať, že ste stratili všetky svoje životné ciele a rútite sa do záhuby zvanej depresia. Neexistujú presné vysvetlenia, toto sú len príklady, ako skúmať sny o padaní a ako súvisia s vašim aktuálnym životom.

5. Byť nahý na verejnosti

Ak sa s týmto stretnete v snoch, môže to znamenať, že nie ste stotožnení s vlastným telom, necítite sa v ňom dobre a máte problém so sebavedomím. Bojíte sa byť videní takí, akí ste? Nielen kvôli vašej postave, ale aj myšlienkam a duši? Je pre vás to, ako pôsobíte na ostatných, dôležité? Ak ste na všetky tri otázky odpovedali áno, potom je načase, aby ste k sebe boli úprimní. Popremýšľajte nad svojím prirodzeným, autentickým ja. Je tiež dôležité, aby ste popremýšľali nad vlastnou zraniteľnosťou a potrebou ochrany.

6. Strata kontroly na volantom

Autá v snoch reprezentujú minulý život. Strata kontroly nad volantom auta alebo zrýchľovanie auta môže signalizovať, že sa poberáte nesprávnym smerom alebo idete vpred rýchlejšie, než by ste mali. Ak sa bojíte straty kontroly nad nejakou časťou svojho života, vo vašich snoch sa to často prejavuje ako nočná morá, kedy sa snažíte ovládnuť volant na aute, no nedarí sa vám to. Auto bez bŕzd symbolizuje tlak, ktorý na seba kladiete v snahe neustále napredovať. Ak sa s týmto výkladom stotožňujete, dajte si na chvíľu pauzu, v opačnom prípade to fyzicky, psychicky alebo emočne nezvládnete.

7. Niekto alebo niečo vás naháňa

Ľudia s podobnou nočnou morou sa zvyčajne boja konfrontácie s inou osobou. Naznačuje to, že chcete od problémov utiecť namiesto toho, aby ste ich riešili. Čím viac utekáme pred tým, čoho sa bojíme, tým viac nás to v živote dobieha. Napríklad, ak sa pokúsite utiecť od finančných problémov, zvyčajne sa iba zhoršia. Môžete unikať pred starnutím, zdravotným stavom, rozhodnutím, negatívnymi myšlienkami, lekárskou diagnózou. Správne vysvetlenie vášho sna vám môže pomôcť presne zistiť, pred čím utekáte. Až potom sa môžete problému smelo otočiť tvárou a vyriešiť ho.

8. Neschopnosť hýbať sa

K tomuto snu väčšinou dochádza vtedy, keď sa vaša myseľ zobudí, no telo je stále v spánkovom režime. Tento jav je známy ako spánková paralýza. Keď spíme, nedokážeme pohybovať svalmi. Keď myseľ stratí synchronizáciu s telom, dostávame spánkovú paralýzu. Najlepšie je zhlboka dýchať a počkať, kým to prejde. V živote to môže znamenať, že sa cítite emočne alebo mentálne paralyzovaní a nedokážete konať. Keďže je výskyt mentálneho alebo emočného stresu spojený s fyzickým zdravím, je dobré, aby ste rozhýbali svoje telo.

9. Vypadávanie zubov

Podľa Andersonovej ide o symbol nedostatku sebavedomia alebo veľkú zraniteľnosť. Tiež to môže symbolizovať skľúčenosť zo starnutia alebo straty niečoho či niekoho, kto má v našom živote veľký význam. Nechajte sa viesť pocitmi, ktoré ste počas sna cítili. Dôležité je uvedomiť si, čo vás skľučuje a ako sa v skutočnosti cítite. Riešenie spočíva v komunikácii a dostatku zdravého sebavedomia. Predstavte si seba samých so silnými, žiarivými zubami, ako sebavedomo hovoríte o žiarivých záležitostiach. V čínskej tradícii je vypadávanie zubov spájané s klamaním alebo nepriznaním svojich vlastných osobných hodnôt.

10. Neschopnosť nájsť toaletu

Z praktického hľadiska môže ísť o telesný signál, aby ste sa uprostred noci postavili a zašli na vykonať potrebu na záchod. Tiež to ale môže znamenať, že sa niečoho odmietate vzdať. Nemôžete nájsť žiadne súkromie, kde by ste prejavili svoje emócie? Trápi vás niečo a neviete sa toho zbaviť? Pokiaľ sa zobudíte a nebude vám treba ísť na toaletu, zamyslite sa nad uvedenými dvomi otázkami.