Mama troch dievčat so svojou svokrou nadobro skoncovala, ukula totiž diabolský plán

Mama troch dievčat sa na Reddite zdôverila s desivou správou, v ktorej svoju svokru prirovnala k monštru. „Žijeme od nej asi osem hodín cesty, stretávame sa s ňou raz ročne a rozprávame sa s ňou raz za mesiac,“ uviedla matka na webstránke. Dodala, že jej manžel už v minulosti nemal nijaké ilúzie o správaní svojej matky a vedel, že nie vždy koná správne.

Vzťahy boli naštrbené ešte dávno pred incidentom. Keď pár privítal na svete svoju tretiu dcérku, svokra rodinu poctila oneskorenou návštevou. Bola však nahnevaná, keď ju dve staršie vnučky „nespoznali a nechceli s ňou mať nič spoločné“. V priebehu rokov svokra niekoľkokrát podotkla, že ani jedna z jej vnučiek nemá prepichnuté uši.

„Sťažuje sa na to už roky, zvyčajne jej len povieme, že im dáme prepichnúť uši až keď budú dostatočne veľké,“ vysvetlila mamička. Nasledujúci deň jej švagriná ponúkla, že sa spoločne so svojou mamou prejde a zoberie aj dve staršie dcérky. Autorka príspevku na Reddite sa tak mohla venovať svojmu najmenšiemu prírastku do rodiny.

Švagrinej dôverovala, preto v jej ponuke nevidela problém. Keď sa o pár hodín neskôr vrátili späť domov, matka sa dozvedela šokujúcu správu. Svokra presvedčila ženinu švagrinú, aby zobrala jedno z dievčat do klenotníctva, kde jej mali prepichnúť uši. Našťastie, ženina švagriná zasiahla a vedúci klenotníctva odmietol prepichnúť uši bez súhlasu rodiča.

„Teraz som pripravená úplne ju zo svojho života odrezať,“ prezradila mamička troch dcérok o svojej svokre. Na internetovom fóre sa pýta, ako problém vyriešiť bez toho, aby do toho namočila švagrinú. „Povedzte, že tam pracuje vaša kamarátka, alebo že bola práve pred obchodom a videla, čo chcela vaša svokra spraviť,“ navrhuje jedna zo žien. Väčšina však svokrino správanie odcudzuje.