Babička na FOTO strčí do vačku ktorúkoľvek dvadsiatku: Keď zistíte, koľko má rokov, onemiete!

SOUTHBANK - Šesťdesiattriročná fitness trénerka Lesley Maxwellová sa začala venovať aktívnemu cvičeniu až vo veku 48 rokov. Austrálčanka sa teraz pýši mnohými titulmi a cenami zo súťaží a ani napriek svojmu veku neplánuje zmeniť svoj aktívny životný štýl. Okrem skvelého pocitu, ktorý jej cvičenie dáva, temperamentnej babičke lichotí aj to, že nemá núdzu o mladých mužov.

Životný štýl fitness trénerky Lesley Maxwellovej (63) je odlišný od bežných rituálov jej vrstovníčok. Temperamentná Austrálčanka pózuje s vyrysovanou svalnatou postavou, na ktorej začala tvrdo pracovať vo veku, keď si väčšina žien myslí, že to najlepšie obdobie má už za sebou. „Nikdy nie je neskoro. Mala som 48 rokov, keď ma nakopla reklama na televíznu súťaž. Hneď na druhý deň som si to namierila do posilňovne a začala som makať. O rok som už vyhrala prvú súťaž.“

Bývalá promotérka a vizážistka tvrdí, že sa jej vždy páčili vyformované telá a rozhodla sa, že bude hľadať ten najlepší spôsob, aby bola zdravá a vyzerala mladšie. Teraz cvičí hodinu päťkrát denne a tvrdí, že prežíva jedno z najkrajších období svojho života.

Zdroj: FB/Lesley Maxwell

„V detstve som vyhrávala stávky s chlapcami, keď som zdvihla väčšie závažia ako oni. Mama mi síce hovorila, že mužom sa nepáčia svalnaté ženy, ale ja teraz viem, že sa mýlila,“ usmieva sa Lesley, ktorá mala vždy iba mladších mužov a ani teraz nemá o nich núdzu. Aj jej exmanžel bol od nej mladší o 13 rokov.

Čítajte aj: Babička strčí do vrecka oveľa mladšie ženy: Pozriete na to telo a nebudete veriť, koľko má rokov

„Cítim sa tak dobre ako nikdy. Pohybujem sa v prostredí fitness, kde je kopu príjemných a dobre vyzerajúcich ľudí,“ hovorí Austrálčanka a dodáva, že cvičenie zameriava najmä na drepy, mŕtve ťahy, cviky na brucho a hrudník.

Zdroj: FB/Lesley Maxwell

Jej stravovací štýl pritom vôbec nie je zložitý, pretože sa vyhýba polotovarom a uprednostňuje potraviny plné výživných látok. „Všetkým, ktorí chcú vyzerať mladšie odporúčam, aby cvičili s činkami a venovali sa fitness. Omladnú a vytvarujú si tak telo,“ radí. „Nikdy nie je neskoro na to, aby ste začali. Hlavne s tým neotáľajte a nevyhovárajte sa na vek.“