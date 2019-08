Babička strčí do vrecka oveľa mladšie ženy: Pozriete na to telo a nebudete veriť, koľko má rokov

Pohľad na Lyndinu vyšportovanú postavu v ničom nepripomína telo vyše šesťdesiatročnej ženy. Vypracované svalstvo je výsledkom cvičenia, s ktorým síce začala už po dvadsiatke, ale seriózne sa mu začala venovať "až" ako tridsaťročná. "Vtedy som sa začala zaujímať o kulturistiku a posilňovanie. Nikdy som si však nebola istá svojím telom tak, ako som teraz," usmieva sa.

Zdroj: Facebook/Lynda Jager

Na jej fitnes ceste Jagerovú, ktorá je už babičkou, vždy podporoval životný partner. "Môj manžel miluje to, ako vyzerám. A keď mi lichotia iní muži, dobre sa na tom zabávame." A bol to práve on, kto Lyndu konečne pred desiatimi rokmi presvedčil, aby to vyskúšala aj na súťažiach. "Pamätám si na moje prvé vystúpenie. Lomcovala mnou neistota, na pódium ma nakoniec postrčilo nejaké dievčatko," spomína si dnes päťnásobná majsterka v kulturistike.

Zdroj: Facebook/Lynda Jager

Jagerová si istý čas dokonca prekrývala svoje svaly oblečením. Ľudia vraj majú ešte stále problém prijať ženské svaly, ale už to nerieši. Práve naopak, svojimi fotkami chce nakopnúť k pohybu a aktívnemu životnému štýlu aj iné ženy v jej veku. Na začiatku odporúča stanoviť si cieľ, pretože práve jeho dosiahnutie môže byť skvelou motiváciou. "Skúste osloviť kvalifikovaného trénera. Nezabúdajte na to, že všetko začína vo vašej mysli a pokračuje v srdci. Musíte si veriť, že to dokážete," odkazuje. Dobrou taktikou, ako dosiahnuť vytúžený cieľ, môže byť podľa Lyndy aj fotenie. Týmto spôsobom zdokumentujete pozitívne zmeny na svojom tele, ktoré vás povzbudia k ďalšej aktivite.