Tehotná fitness trénerka zverejnila svoje FOTO tesne pred pôrodom: Ľuďom padla sánka

Zdroj: Facebook/Kara Saunders

BRISBANE - Dvadsaťdeväťročná Austrálčanka, ktorá je v 39. týždni tehotenstva, zverejnila selfie so svojím bruškom a jej fanúšikovia sú z nej v úžase. Na tele ženy by ste totiž akýkoľvek gram tuku, na ktorý by mala v takomto stave nárok, hľadali márne. Dokonca aj na bruchu stále vidno vyrysované svaly.