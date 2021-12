Maxwellová je vinná z pomáhania v sexuálnom zneužívaní Epsteinovi: Obchodovala s maloletými

NEW YORK - Ghislaine Maxwellovú, bývalú priateľku už zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina uznali v stredu v USA za vinnú z toho, že Epsteinovi pomáhala v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat. Maxwellovú usvedčila 12-členná súdna porota v piatich z celkových šiestich bodov obžaloby, a to vrátane toho najvážnejšieho - obchodovania s maloletými na sexuálne účely.

Tejto 60-ročnej dcére niekdajšieho britského mediálneho magnáta Roberta Maxwella tak hrozí, že vo väzení strávi zvyšok svojho života, konštatuje agentúra AFP. Dodáva, že za obchodovanie s maloletými na sexuálne účely hrozí v USA trest odňatia slobody až do výšky až 40 rokov, zatiaľ čo za zvyšné delikty, z ktorých túto Britku usvedčili, sú to päť až desaťročné tresty. Porota sa o verdikte radila celkovo päť pracovných dní (40 hodín), a to od 20. decembra so štvordňovou tzv. vianočnou prestávkou, približuje stanica BBC. Dátum vynesenia rozsudku s výškou trestu zatiaľ stanovený nebol.

Obvinenia voči Maxwellovej sa týkali trestných činov spáchaných v rokoch 1994-2004. Dve z údajných Epsteinových obetí, tvrdili, že Maxwellová ich - len ako 14-ročné - začala navádzať k tomu, aby Epsteinovi poskytovali masáže, ktoré napokon skončili sexuálnymi praktikami. Maxwelovú zatkli v roku 2020. Žalobcovia ju počas procesu opisovali ako "sofistikovanú predátorku", ktorá dobre vedela, čo robí a tiež Epsteinovho "kľúčového" spojenca pri zneužívaní dievčat.

Maxwelovej tím obhajcov zase tvrdil, že v prípade "nebolo dosť dôkazov". Obhajcovia tiež tvrdili, že Maxwelová je v kauze akýmsi "obetným baránkom", keďže samotného Epsteina už nie je možné odsúdiť. Samotná Maxwellová na súde nevypovedala, akékoľvek previnenie a všetky vznesené obvinenia však popiera. Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Epsteina zatkli 6. júla 2019 v Teterbore v štáte New Jersey po tom, ako sa vrátil súkromným lietadlom z Paríža. Následne bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala sexuálne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.

Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002–2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval. Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.