Mamička (†25) na FOTO chcela zhodiť popôrodné kilá: Prehnala to s príjmom proteínov, náhla smrť

PERTH - Zdravý životný štýl je naozaj zdravý iba dovtedy, kým neprekročí hranice posadnutosti. V tomto bode sa stáva rizikovým a ohrozuje zdravie každého, kto mu podľahne. A presne taký je príbeh 25-ročnej dvojnásobnej mamičky Meegan Heffordovej, ktorá v honbe za dokonalou postavou prišla o to najcennejšie. Jej zúfalá matka zverejnila príbeh svojej dcéry, aby varovala pred nástrahami zo sveta fitness.

Vypracovať si postavu drinou v posilňovni je síce chvályhodné a obdivuhodné, ale iba dovtedy, kým snaha o dokonalosť tela neprevalcuje zdravý rozum a proteínové nápoje nenahradia pestrú stravu. Je síce veľmi pohodlné namiešať prášok do mlieka a tešiť sa z toho, že ste po cvičení dodali telu potrebné látky na regeneráciu, ale nadmerná konzumácia bielkovín môže byť dvojsečná zbraň.

Na snímkach Meegan Heffordová. Zdroj: FB/Meegan Hefford

Svoje o tom vie matka Michelle Whiteová, ktorá prišla pred dvomi rokmi o svoju dcéru Meegan Heffordovú (25). „Moja dcéra sa začala zaujímať o fitnes po prvom pôrode. Matkou sa stala už v osemnástich a túžila dať sa trochu do poriadku,“ hovorí. „Keď chodila cvičiť, starala som sa o vnučku Alexu. Nevidela som na tom nič zlé, dcéra schudla a bola spokojná.“

Po narodení druhého vnuka Liama si však Michelle všimla, že z cvičenia jej dcéry sa stáva posadnutosť. „Keď nemohla ísť jeden deň do fitka, tak priam zúrila a hnevala sa aj na mňa, aj na jej manžela. Kvôli jej cvičebnému plánu som menila na poslednú chvíľu svoj program.“

Zdroj: FB/Meegan Hefford

Meegan vraj neskôr začala aj so súťažami a darilo sa jej. „Časom som si však všimla, že dcéra radikálne zmenila stravu. Jedla už iba červené a kuracie mäso a vaječné bielky. Všetko zapíjala proteínovým nápojom a len príležitostne si udusila zeleninu,“ hovorí matka. „Teraz veľmi ľutujem, že som to ignorovala a verila som, že strava bez sacharidov je zdravá. Keď som si jedného dňa všimla, že sa dcéra trasú ruky a zasa popíjala nejaký proteín, tak mi povedala, že je všetko v poriadku a nemám si robiť starosti. Odporučila som jej, nech si dá s cvičením pauzu a sľúbila, že to urobí.“

Zdroj: FB/Meegan Hefford

Dva dni na to našli mladú ženu v bezvedomí ležať v spálni na dlážke. Po prevoze do nemocnice zostala v kóme a po dvoch dňoch zomrela. Rodina súhlasila s darovaním orgánov a vtedy lekári zistili, že Meegan mala dedičné urologické ochorenie, ktorým trpí 1 z 8 000 ľudí.

Čítajte aj: Dvadsať faktov o zdravom stravovaní, ktoré ste sa v detstve naučili zle: Číslo 14 je hotová bomba!

Telo mladej ženy zaplavoval čpavok, pretože nebola schopná spracovávať nadmerné množstvo proteínov. Toxíny jej nakoniec prenikli do mozgu a spôsobili smrť. „Poruchu potvrdili aj mne a aj vnučke Alexe. Nejde o nič vážne, pokým sa normálne stravujete,“ hovorí mama zosnulej. „Moja dcéra o tej poruche nevedela a zabil ju nadmerný príjem bielkovín.“

Zdroj: FB/Meegan Hefford

Zúfala matka teraz upozorňuje na to, aby si všetci pred konzumáciou výživových doplnkov najskôr skontrolovali svoj zdravotný stav a zistili, do akej miery a či vôbec môžu takéto prípravky konzumovať. Jedálniček jej dcéry bol vraj veľmi prísny, neobsahoval nijaké sacharidy. „Našla som ho v jej aute. Písal jej ho osobný tréner. Zhrozila som sa, keď som videla, koľko mala tých nápojov doma,“ krúti hlavou nešťastná matka a vyzýva zdravotnícky priemysel, aby viac monitoroval predaj proteínového prášku a doplnkov.

Austrálske ministerstvo zdravotníctva už sa už začalo viac zaujímať najmä o zložku NADB. „Táto látka má veľmi podobnú štruktúru ako metamfetamín,“ uviedol doktor David Cusack z Potravinárskeho úradu v Novom Južnom Walese. Zložka bola pripísaná na zoznam zakázaných látok a nemôže sa používať ako súčasť doplnkov výživy. Spolu s ňou sú na tomto zozname aj DMAA, DMHA a DMBA, ktoré spôsobujú zvýšenie krvného tlaku, zvracanie a v krajnom prípade môžu zapríčiniť krvácanie do mozgu a mozgovú príhodu.

Zdroj: FB/Meegan Hefford

Lekári všeobecne odporúčajú príjem proteínov dopĺňať najmä pestrou a vyváženou stravou. Zároveň odporúčajú zákazníkom, aby si pozorne prečítali zloženie doplnkov výživy, pretože niekedy obsahujú malé množstvá chemikálií, ako je olovo, arzén, kadmium, ortuť a pesticídy, ktoré sú spojené so zdravotnými problémami vrátane rakoviny.