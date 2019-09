Už jeden pohár tohto ALKOHOLU za dva týždne pôsobí blahodarne na ľudské telo: Pijete ho?

LONDÝN - Červené víno pravdepodobne blahodarne pôsobí na črevá tým, že podporuje rôznorodosť črevnej mikroflóry. Tvrdia to vedci z King's College London. Prospešné sú podľa ich predpokladov polyfenoly, ktoré sa síce nachádzajú aj v bielom víne, pive a cideri, no v oveľa menšom množstve. Pozitívny účinok pritom priniesol už jeden pohár vína za dva týždne, no vedci varujú, že to nie je dôvod začať piť vo veľkom. Polyfenoly sa nachádzajú aj v ovocí a zelenine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Polyfenoly, ako napríklad resveratrol, sú mikronutrienty, o ktorých odborníci predpokladajú, že sú prospešné pre zdravie a pôsobia ako palivo pre dobré mikróby žijúce v črevách. Čoraz viac výskumov upozorňuje na to, že aj malé zmeny v mikrobiote môžu zvýšiť náchylnosť na ochorenia, ako napríklad syndróm dráždivého čreva, srdcové choroby alebo obezita, a môžu tiež ovplyvňovať náladu a psychické zdravie. Tento vyvážený črevný ekosystém pritom dokáže ovplyvniť stravovanie, životný štýl aj lieky.

Štúdia, ktorú zverejnili v magazíne Gastroenterology, sa zamerala na tisícky ľudí z Veľkej Británie, Spojených štátov a Holandska. Účastníkov - dvojčiat, ktoré sa zúčastňujú na výskumoch o zdraví, sa pýtali na ich stravu a tiež to, koľko a aký alkohol zvyknú piť. Ukázalo sa, že črevná mikrobiota tých, ktorí pili červené víno, bola rôznorodejšia ako u ostatných. Diverzita sa pritom zvyšovala s množstvom červeného vína, ktoré osoba skonzumovala, no ako dostatočné sa ukázalo občasné pitie - jeden pohár za jeden či dva týždne. Ani jeden z účastníkov však nepil veľa. Výskumníci zároveň upozorňujú, že prílišné pitie alkoholu neodporúčajú a predpokladajú, že by malo negatívny vplyv na baktérie v črevách i celkové zdravie človeka.

Zdroj: Gettty Images

Výskumníčka Caroline Le Royová poznamenala, že zistenia priniesla pozorovacia štúdia a tak nevedia dokázať, že pozorovaný efekt spôsobilo červené víno. „Ak si dnes musíte vybrať alkoholický nápoj, vyberte si červené víno, pretože sa zdá, že má pozitívny vplyv na vás a vaše črevné mikróby, ktoré vám zas môžu pomôcť s hmotnosťou a rizikom srdcových chorôb,“ skonštatovala s tým, že nie je potrebné piť každý deň a stále platí, že alkohol treba konzumovať s mierou. Zároveň tiež navrhla následnú štúdiu, v ktorej by účastníci pili červené víno, žiadny alkohol alebo šťavu z červeného hrozna a vedci by porovnali, aký vplyv to má na ich črevnú mikrobiotu.

Podobne sa vyjadril aj Alex White z British Nutrition Foundation, ktorý zároveň pripomenul, že zvýšená konzumácia alkoholu je spájaná so zvýšeným rizikom najrôznejších zdravotných problémov, vrátane niektorých druhov rakoviny, srdcových chorôb, mŕtvice či ochorení pečene.