33-ročný Prešovčan stratil všetky zábrany: Auto šoféroval s takmer 3 promile

"V utorok (10. 9.) podvečer viedol osobné vozidlo značky Ford Mondeo v obci Lada. V zákrute s ním zišiel z cesty, pričom narazil do oplotenia rodinného domu a následne do dopravného značenia. V jazde pokračoval ďalej, prešiel do protismeru, kde narazil do brány rodinného domu. Policajná hliadka z Kapušian po príchode na miesto muža podrobila dychovej skúške, jej výsledok bol pozitívny, dosiahol hodnotu 1,23 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo predstavuje 2,56 promile," uviedla Ligdayová s tým, že lustráciou bolo zistené, že spomínaný vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do februára 2023.

Škoda na majetku bola podľa jej slov predbežne odhadnutá na 800 eur. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.