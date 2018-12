Rodičia, pozor! Ak praktizujete APERO, z vášho dieťaťa môže vyrásť alkoholik, tvrdia vedci

Je možné ísť za takýchto okolností do kina? Pretože ste unavený a riskujete, že v kine zaspíte, a pretože pani na stráženie tiež nie je zadarmo, na to nemôžete ani pomyslieť. V skutočnosti zostáva jediný rituál, ktorý z vášho predchádzajúceho hedonizmu zostal, a to popíjanie s priateľmi, ktorému Francúzi hovoria "apero". Dá praktizovať pod šírym nebom, človek sa môže hlasno baviť a nie je potrebná nijaká zvláštna organizácia. Dokonale to vyhovuje starostlivosti o malé dieťa, píše francúzsky denník Le Monde.

Počas doby sa táto tradícia, hlboko zakorenená do francúzskej kultúry, stala jedným z modelov nového výchovného projektu. Ukazuje totiž, že je možný iný režim výchovných noriem.

Zdroj: Getty Images

Pod vplyvom alkoholu sa rodič napríklad často vzdáva svojich - obvykle tak prísnych - diktátov. Zabúda na škodlivý cukor, kapituluje pred zlými tukmi a nevyžaduje dodržiavanie základných hygienických návykov. „Spadol ti kúsok salámy na zem? To nie je nič vážne, pokojne ho zjedz, je to dobré pre tvoju imunitu,“ hovorí rodič, ktorý inak nedá z ruky sprej s dezinfekčným gélom.

Akonáhle deti počujú slovo "apero", inštinktívne vedia, že si môžu robiť, čo chcú, že sa môžu napchať párkami a popíjať ovocný džús bez toho, aby sa museli dožadovať schválenia. Keď oslavy trvajú dlhšie, stáva sa, že rodičia vypijú trochu viac a nevenujú deťom toľko pozornosti, takže sa potom môže stať, že sa potomok stratí medzi pripitými oslávencami.

Nie je nebezpečné vštepovať týmto doteraz sa vyvíjajúcim mozgom dojem, že konzumácia alkoholu je spojená so slobodou?

Zdroj: Getty Images

Nedávna štúdia v Británii tieto obavy potvrdzuje. Britský ústav pre štúdium alkoholu (IAS) vykonal štúdiu na 1000 ľuďoch a výsledky ukázali, že je nebezpečné popíjať pred deťmi. Nezáleží na tom, či je táto konzumácia masívna, či umiernená, dieťa nerozlišuje medzi ľahko podnapitým dospelým a opilcom.

Dvadsaťdeväť percent respondentov sa domnievalo, že je prijateľné sa čas od času pred deťmi objaviť v stave podnapitosti. Neuvedomovali si však, čo u detí môže takéto správanie vyvolať.

Každé piate dieťa sa cíti v rozpakoch, keď jeho rodičia popíjajú, niektoré deti (11 percent) dokonca priznávajú, že sú tým znepokojené. Tieto úzkosti môžu vyvolať zmenu nálady u rodiča. A to tak, že hovorí s dieťaťom viac ako obvykle (7 percent) alebo mu, naopak, nevenuje dostatok pozornosti (15 percent). Popíjanie rodičov teda môže mať dlhodobo vplyv na alkoholizmus dospievajúcich.