Matka vzala dcérku s hrozivou škvrnou v ústach k lekárovi: Keď zistili, čo to je, prepadla sa od hanby

Sestra v nemocnici privolala dvoch ďalších špecialistov, aby preskúmali podnebie úst malej Belly. Tí zistili, že to nie je materské znamienko, ale obyčajný kus kartónu. „Snažila som sa to utrieť, aby som zistila, či to zmizne,“ napísala na Facebooku matka Darian, ktorá u lekára vyvolala paniku.

Zdroj: FB/Darian Depreta

Dokonca aj zdravotná sestra sa pokúšala vytrieť divnú škvrnu na Bellyinom podnebí, podľa jej slov „nič podobné ešte nevidela“. Sestra navrhla, že môže ísť o materské znamienko. Darian ale trvala na tom, že svojej dcérke starostlivo čistí ústa a takéto znamienko by si určite všimla.

„Upozornila som na to, že kraje tej škvrny boli svetlejšie. Sestrička sa snažila škvrnu zoškrabať. Nakoniec sme zistili, že je to kus kartónu, ktorý Bella požula a uviazol na podnebí jej úst,“ opisuje matka vo facebookovom príspevku. Darian zostala v rozpakoch.

Zdroj: FB/Darian Depreta

„Už nikdy sa v tej ordinácii neukážem. Päť minút som plakala a smiala sa súčasne,“ priznala matka. Spomenula si, že Bellu pristihla, ako žuje kartónovú škatuľu. Skontrolovala jej ústa, no nenapadlo jej, že by sa kus kartónu mohol prilepiť na podnebie úst.

Zdroj: FB/Darian Depreta

Príspevok pobavil množstvo čitateľov na Facebooku. Mnohí v komentároch zdieľali svoje príbehy s deťmi, kedy reagovali trochu prehnane. Našťastie, napriek prvotnému pocitu zahanbenia Darian tento incident berie s humorom a nadhľadom.