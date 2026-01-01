USA opäť zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog: Zabili osem pašerákov

WASHINGTON - Americká armáda v stredu oznámila, že v medzinárodných vodách uskutočnila viacero nových útokov na údajné lode zapojené do obchodu s drogami, pri ktorých zahynulo osem ľudí. Pôvodne informovala iba o troch mŕtvych, uviedla agentúra AFP.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), ktorému podliehajú americké sily pôsobiace v Strednej a Južnej Amerike, na platforme X uviedlo, že v utorok a v stredu boli vykonané dve série útokov. V utorok boli v medzinárodných vodách zamerané „tri lode obchodníkov s drogami, ktoré sa plavili v konvoji“. „Traja narkoteroristi na palube prvého plavidla boli zabití pri prvom údere. Zvyšní narkoteroristi na ďalších dvoch plavidlách skočili cez palubu,“ uviedlo SOUTHCOM s tým, že následne boli aj tieto plavidlá potopené.
K vyhláseniu SOUTHCOM-u bolo pripojené video zachytávajúce tri lode plaviace sa v skupine, ktoré zasiahne séria výbuchov. Po týchto útokoch dostala pobrežná stráž USA pokyn, aby spustila pátraciu a záchrannú operáciu. Armáda miesto týchto útokov bezprostredne nekonkretizovala, no predchádzajúce sa uskutočnili v Karibiku alebo vo východnom Pacifiku. Zasiahnuté plavidlá podľa nej patrili skupinám, ktoré sú na zozname teroristických organizácií, avšak ich nemenovala. O niekoľko hodín neskôr vydalo Južné velenie druhé vyhlásenie o útokoch na ďalšie dve plavidlá, ktoré sa uskutočnili v stredu a zahynulo pri nich päť ľudí. Opäť neuviedlo, kde k útokom došlo.
Armáda útočí od začiatku vlaňajšieho septembra
Americká armáda útočí na údajné lode pašerákov drog od začiatku vlaňajšieho septembra. Odvtedy vykonala viac ako 30 takýchto útokov, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 115 ľudí. Neposkytla však žiadne konkrétne dôkazy o tom, že lode sú zapojené do pašovania drog z Južnej Ameriky do USA. Väčšina útokov sa uskutočnila pri pobreží Venezuely, ktorú vláda prezidenta Donalda Trumpa obviňuje z aktívneho napomáhania vývozu drog do Spojených štátov. Venezuelský prezident Nicolás Maduro toto obvinenie odmieta a tvrdí, že Trump sa ho snaží týmto spôsobom zosadiť, aby získal prístup k obrovským zásobám ropy.