Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!

BRATISLAVA – Rovnako ako na Slovensku, aj v iných krajinách po celom svete sa dodržiavajú s príchodom nového roka určité zaužívané zvyklosti. Mnohí ľudia veria, že keď niektorú z nich vynechajú, celý rok budú mať nešťastie.
Zvyklosti s príchodom nového roka sú pre každú krajinu špecifické. Netreba ísť pritom ani tak ďaleko. Veď napríklad na juhu Európy začiatkom januára skáču do vody. Inde stačí len preferovať určitú farbu. Symbolika je ale stále podobná, a síce, aby sme sa mali dobre po celý nadchádzajúci rok.
Taliansko
Ako sme už spomenuli, v Taliansku parí medzi novoročné zvyklosti skákanie do mora, alebo rieky Tiber. Keďže sa tak deje v januári, voda nemá príjemné letné teploty ako uprostred dovolenkovej sezóny. Má to ale jasný odkaz. Táto tradícia symbolizuje nový začiatok a očistu. V Neapole zase vyhadzujú staré veci z okien, ako vyjadrenie zbavenia sa negatívnych vplyvov.
Taliani jedia na Nový rok Cotechino e lenticchie (šošovicu s klobásou), čo patrí medzi najpopulárnejšie zvyky. Šošovica má pripomínať doslova mince, teda Taliani si cez ňu prajú bohatstvo a úspech.
Španielsko
Pri Španieloch nesmieme opomenúť na tradičné jedenie bobúľ. Presne o polnoci sa každým úderom hodín zje jedna bobuľa hrozna. Spolu ich má byť 12, ako je 12 mesiacov v roku. Ten, kto zje všetky bobule bez dusenia, čaká ho úspešný rok. 12 úderov hodín sleduje každoročne milióny Španielov na námestí Puerta del Sol v Madride. Okrem toho prebieha z tohto miesta aj živý prenos v štátnej televízii.
Po hrozne prichádza prípitok, keď sa nalieva tradičné šumivé víno "cava". K nemu sa zvykne do pohára niekedy vložiť aj zlatý prsteň (pre šťastie). Na stoloch po polnoci vidieť typické "tapas". Ide o typické fingerfood, ktoré tvoria prevažne morské plody. Okrem toho sa zvykne nosiť červená spodná bielizeň, ktorá ale musí byť nová a niekým darovaná. Prináša lásku a šťastie. Podobný zvyk prechovávajú aj Taliani.
Japonsko
Zavítame aj mimo Európy na Ďaleký východ. Japonci majú v mnohom veľmi špecifickú kultúru, v ktorej možno nájsť len málo spoločných znakov s európskymi krajinami. Preto aj ich novoročné zvyky sú pre Európanov ako z iného sveta. V Japonsku je veľmi rozšírený tradičný zvyk "maneki-neko" (zavesená mačka). Nejde ale o živé zviera. Je to soška mačky s vystrčenou prednou labou, ktorá má prilákať šťastie a prosperitu do domu a obchodu, kde je vystavená. Zvyčajne ju umiestňujú hneď pri vchode.
Japonci majú, na rozdiel od Španielov, tradičných 108 úderov zvonu. Nazývajú to aj "Joya no kane". Začínajú presne odbytím polnoci, pričom každý ďalší úder odstraňuje jednu ľudskú slabosť. Japonci tento zvyk sledujú v tichosti a s úctou.
Pred Novým rokom prichádza aj tradičné veľké upratovanie (Ósódži), ktoré značí očistu od všetkých starostí a nový začiatok. Čínu tu nemôžeme spomenúť z veľmi jednoduchého dôvodu. Čínsky lunárny rok sa oslavuje zvyčajne medzi obdobím od konca januára do polovice februára.
India
Ďalšou veľkou ázijskou krajinou so špecifickou kultúrou je India. V tejto krajine ale nie je jeden jediný Nový rok. Oslavuje sa rôzne podľa regiónu, náboženstva a kultúry. Napríklad v indických južných štátoch Andhra, Pradesh a Karnataku oslavujú miestni Ugadi, kedy pripravujú jedlo Ugadi Pachadi. Miešajú sa tu schválne sladké, slané horké aj kyslé chute, ako symbol rôznych životných skúseností.
V severnej časti krajiny oslavujú Indovia Európanom známejšie Rangoli. Pred domami sa objavujú farebné vzory z piesku. Väčšinou sú to kvety alebo rôzne odrody ryže. Majú prilákať šťastie a pozitívne energiu.
Mexiko a Brazília
V Mexiku sa často pred sviatkami zvyknú lámať piñaty, čo je symbol boja medzi dobrom a zlom. Tieto zvykajú naplniť rôznymi sladkosťami a malými darčekmi, ktoré po rozbití piñaty prinesú šťastie a radosť.
V Brazílii je na Nový rok o polnoci zvykom skákať ponad 7 vĺn. Tento zvyk pochádza z afro-brazilských tradícií a je spojený s uctením si bohyne mora "Iemanjá", ktorá podľa viery prináša šťastie a ochranu.
Zvyky pre šťastie sa teda veľmi líšia, ale všetky sú zaujímavé a ukazujú, ako rôzne kultúry pristupujú k oslavám nového roka a životu ako takému.