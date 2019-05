Namiesto liečby tabletky proti bolesti: Lekári si agresívnu rakovinu chrbtice pomýlili s artritídou

Študentka Alix Cassidy vyhľadala lekára v októbri minulého roku, keď jej začali tŕpnuť prsty rúk a nemohla nimi hýbať. Lekár v Kráľovskej univerzitnej nemocnici v Glasgowe to vyhodnotil ako artritídu a dal jej termín na vyšetrenie až po Vianociach. Už vtedy bolo neskoro. Ochromené prsty a neznesiteľné bolesti sa opakovali, matka znovu zaviedla dcéru do nemocnice, ale tam jej povedali, že termín vyšetrenia na artritídu sa nedá urýchliť, dali Alix iba lieky proti bolesti a poslali ich domov.

Alix však mala také bolesti, že si nevedela ani rozbaliť vianočné darčeky. Caron sa teda rozhodla ísť s ňou k inému lekárovi, ktorý jednoduchým desaťminútovým testom potvrdil, že Alix nemá artritídu. Dievča podstúpilo päťhodinovú operáciu, po ktorej si síce necítilo obe ruky a ľavú nohu, ale bolesti prestali. Pri ďalšom vyšetrení 25. apríla však chirurg musel oznámiť matke strašnú správu: neoperovateľný agresívny nádor v chrbtici, rakovina v poslednom štádiu.

Zdroj: Royal University Hospital Glasgow

Rodina Alix zdieľala ničivú správu na stránke GoFundMe vytvorenej na financovanie liečby rakoviny kmeňovými bunkami. Rodičia dúfali, že by takáto liečba mohla pomôcť ich dcére. Alixina mama Caron (39) opísala strašný moment po správe od lekárov. „Nechcem zomrieť,“ vykríkla Alix a rozplakala sa. Lekári však v správe uviedli, že jej rakovina je nevyliečiteľná.

Caron na stránke vyzdvihovala silu svojej dcéry, zároveň si však neodpustila tvrdú kritiku zdravotníkov za to, že neodhalili nádor skôr. Nechala zamestnanie, aby sa mohla starať o dcéru. Od nemocnice, kde dievčaťu chybne stanovili diagnózu, ani zo zdravotnej poisťovne však nedostali nijaké peniaze, a tak vyhlásili zbierku na stránke GoFundMe. Odtiaľ sa mnohí ľudia dozvedeli o krutom osude tínedžerky a okrem finančných príspevkov sledovali s napätím na sociálnych sieťach jej boj. Zdroj: Facebook A. C.

Žiaľ, Alix Cassidy zomrela v nedeľu ráno – len niekoľko týždňov po strašnej správe. Teraz bude 17 186 eur z účtu na stránke GoFundMe použitých na pohreb dievčiny, zvyšok vyzbieranej hotovosti venuje rodina charite.

„Radi by sme sa všetkým poďakovali za ich úžasné dary a odkazy. Bohužiaľ, naša bojovníčka včera ráno zomrela a teraz už odpočíva v pokoji. Pochopíme, ak by niekto chcel, aby sa mu jeho dar vrátil, ale získané peniaze sa teraz použijú na to, aby sme nášmu dieťaťu poskytli rozlúčku, ktorú si zaslúži, a zvyšok peňazí bude venovaný charite. Ďakujeme za všetku podporu.“