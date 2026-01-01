Európa oslavovala nový rok 2026 vo veľkom: Niekde boli oslavy búrlivé, noc poznačili aj tragédie

Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Ilustračný obrázok
LONDÝN/BERLÍN - Státisíce ľudí privítali v noci na štvrtok v európskych metropolách príchod nového roka 2026. Informovali o tom svetové agentúry a spravodajské portály.

Najväčší ohňostroj v Európe bol podľa televízie Sky News v Londýne - za 12 minút a za zvukov zvonu Big Ben explodovalo nad hlavami približne 100.000 ľudí zhromaždených v centre britskej metropoly v okolí vyhliadkového kolesa London Eye 12.000 kusov pyrotechniky.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Alberto Pezzali)

Starosta Sadiq Khan označil oslavy príchodu Nového roka v Londýne za „najväčšie na svete“. Prítomní mohli počas ohňostroja a hudobného sprievodu sledovať prehliadku najväčších úspechov Británie na poli športu v roku 2025; dozvedeli sa tiež, že uplynulé leto bolo v Spojenom kráľovstve najteplejším od začiatku meraní.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Alberto Pezzali)

Najväčšia silvestrovská párty v Nemecku sa tradične konala pri Brandenburskej bráne v Berlíne, na ktorú bolo k dispozícii 25.000 lístkov. Ďalšie masové podujatia sa konali v prístave v Hamburgu a v centre Mníchova.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: SITA/Britta Pedersen/dpa via AP)

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: SITA/Britta Pedersen/dpa via AP)

Na bezpečnosť v uliciach dohliadali tisíce príslušníkov polície, ktorí sa aj tentoraz spolu so záchrannými zložkami stali na mnohých miestach terčom útokov zábavnou pyrotechnikou. Len v Berlíne do 01.00 h zadržali viac ako 300 ľudí.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: SITA/Britta Pedersen/dpa via AP)

V štvrti Moabit polícia nasadila vodné delá po tom, čo na policajtov opakovane zaútočili svetlicami a petardami. Plné ruky práce mali aj hasiči, ktorí zasahovali pri požiaroch striech, balkónov, odpadkových košov, živých plotov a áut. Silvestrovské oslavy si v Bielefelde v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vyžiadali na rozličných miestach životy dvoch 18-ročných mužov, ktorí pri manipulovaní s podomácky vyrobenou zábavnou pyrotechnikou utrpeli smrteľné zranenia tváre.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Christophe Ena)

Vo Francúzsku oslávili státisíce ľudí vrátane množstva turistov príchod nového roka na slávnej parížskej ulici Champs-Élysées, ktorú uzavreli pre dopravu. Veľkolepá svetelná šou osvetlila Víťazný oblúk a o polnoci nasledoval ohňostroj. V službe bolo približne 10.000 policajtov. Prístup na slávnosti bol prísne kontrolovaný. Plánovaný koncert z bezpečnostných dôvodov už dávnejšie zrušili.

Európa oslavovala nový rok
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Christophe Ena)

Vzhľadom na antisemitský útok v Sydney zo 14. decembra úrady v Paríži pristúpili k ďalšiemu sprísneniu bezpečnostných opatrení. V celom zabezpečenom perimetri bol od 16.00 h zakázaný predaj alkoholu a jeho konzumácia na verejnosti. Zakázané bolo používanie zábavnej pyrotechniky, zbraní – vrátane replík – a akýchkoľvek predmetov, ktoré by sa mohli použiť ako zbraň. Novinkou bolo, že všetky vonkajšie a kryté terasy, ako aj kaviarne na chodníkoch na Champs-Élysées museli byť do skorého rána úplne vypratané.

V Česku bolo stredobodom osláv príchodu roku 2026 tradične centrum Prahy. Podľa polície a hasičov boli relatívne pokojné a výbuchy petárd bolo počuť len ojedinele, keďže ich používanie je v pamiatkových oblastiach zakázané po celý rok, píše server Novinky.cz. Českú metropolu zaplnili hlavne cudzinci. Davy ľudí prišli na pražské nábrežie, odkiaľ bolo možné sledovať amatérske ohňostroje odpaľované najmä z Letnej. Hlavným dejiskom osláv sa stalo Staromestské námestie, kde bol od 19.00 h pripravený hudobný program, ktorý trval do polnoci. Václavské námestie, kde silvestrovské oslavy v minulých rokoch tradične prebiehali, bolo tento rok pre rozsiahlu rekonštrukciu takmer prázdne.

Rušné boli naproti tomu silvestrovské oslavy v Holandsku, kde na niekoľkých mestách musela polícia zasahovať pri násilnostiach, nehodách a incidentoch súvisiacich s ohňostrojmi. V meste Nijmegen zomrela jedna osoba pri nehode spojenej s ohňostrojom. V centre Amsterdamu sa vznietila veža kostola Vondelkerk, pričom jej vrchol sa zrútil, informovala agentúra ANP. Núdzová linka v Holandsku bola preťažená na celoštátnej úrovni, úrady preto verejnosť vyzvali, aby ju používali iba v život ohrozujúcich situáciách.

Na policajtov výtržníci v meste Breda hádzali zápalné fľaše a dlažobné kocky. Okrem toho zapálili niekoľko osobných a jedno policajné auto, došlo aj k bitkám. V meste Roosendaal ležiacom neďaleko belgických hraníc policajti zadržali sedem osôb, ktoré po nich hádzali pyrotechniku. K takejto eskalácii zrejme prispel aj zákaz ohňostrojov, ktorý začne v Holandsku platiť už od prelomu rokov 2026 a 2027.

V rakúskej metropole Viedeň oslavovali napriek chladnému počasiu a slabému sneženiu tisíce ľudí na tzv. Silvestrovskom chodníku, tamojšie hotely boli plne obsadené. O poriadok sa starali stovky príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí nasadili aj drony. Zábavný program sa odohrával až do 02.00 h na celkovom siedmich pódiách v centre mesta. Oslavy sa podľa predbežných informácií zaobišli bez závažných incidentov.

Tragicky sa skončili silvestrovské oslavy na predmestí Ríma pre 63-ročného Moldavca, ktorý zahynul pri výbuchu zábavnej pyrotechniky. Podľa záchranných zložiek utrpel muž ťažké zranenia tváre, trupu a ruky, ktorú mu explózia odtrhla.

Ľudia oslavujú Silvestra v Ríme.
Zobraziť galériu (11)
Ľudia oslavujú Silvestra v Ríme.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Stratil značné množstvo krvi a na mieste zomrel. Pokusy o resuscitáciu boli neúspešné. Výbuch poškodil aj okná niekoľkých zaparkovaných áut. V talianskom hlavnom meste platí od Silvestra do 7. januára zákaz používania zábavnej pyrotechniky a petárd, na mnohých miestach sa však nedodržiava.

Ľudia oslavujú Silvestra v Ríme.
Zobraziť galériu (11)
Ľudia oslavujú Silvestra v Ríme.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

V gréckej metropole Atény nahradili dunenie zábavnej pyrotechniky „tiché“ ohňostroje a svetelné a dronové šou. Cieľom tejto zmeny je podľa starostu Harisa Dukasa urobiť novoročné oslavy priateľskejšie voči k deťom a domácim zvieratám, uviedla agentúra AP.

Ohňostroj nad gréckym hlavným mestom počas osláv Nového roka v Aténach.
Zobraziť galériu (11)
Ohňostroj nad gréckym hlavným mestom počas osláv Nového roka v Aténach.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Yorgos Karahalis)

Hlavné mesto Cypru Nikózia zašlo ešte ďalej a po analýze ich dôsledkov konvenčné ohňostroje úplne zavrhlo. Organizátori podujatí a miestni úradníci tvrdia, že ohňostroje môžu spôsobiť utrpenie starším obyvateľom, dojčatám, ľuďom s autizmom a tým, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou. Tradičné ohlušujúce ohňostroje však zostávajú v Grécku a na Cypre bežné pri iných príležitostiach, ako sú pravoslávne veľkonočné sviatky. V niektorých vidieckych oblastiach sa stále udržiava tradícia oslavnej streľby do vzduchu.

