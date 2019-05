Chlapec (9) mal čudný pocit v uchu: FOTO Keď sa lekári pozreli dnu... Takéto niečo ešte nevideli

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

CONNECTICUT - V medicínskom časopise New England Journal of Medicine zverejnili zaujímavý prípad, s ktorým sa určite stretlo iba veľmi málo lekárov. Do detskej nemocnice v americkom New Havene prišiel chlapec, ktorý už zopár dní mal zvláštny pocit v pravom uchu a počul čudné bzučanie. Necítil však žiadnu bolesť. Keď doktor Erik Waldman, spoluautor správy a šéf detskej otorynolaringológie, nahliadol do zvukovodu, zbadal niečo nečakané. K ušnému bubienku, obklopenom teraz už zapáleným tkanivom, sa prisal kliešť.