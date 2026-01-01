MIMORIADNY ONLINE Útoky pár minút pred Novým rokom: Rusko a Ukrajina sa počas noci opäť navzájom napadli dronmi

KYJEV - Ukrajinské drony počas noci zaútočili na sklad pohonných hmôt v Ljudinove v Kalužskej oblasti na západe Ruska a na Ilskú rafinériu v Krasnodarskom kraji na juhu krajiny, uviedol server BBC News s odvolaním sa na správy zo sociálnych sietí. Ruské úrady o útokoch na rafinériu či na sklad neinformovali, dodal portál. Ruské drony počas noci napadli Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny a Luck na západe krajiny.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
"Pár minút pred Novým rokom ruskí teroristi opäť drzo zaútočili za pomoci dronov na nesmierne dôležitú a pre civilné obyvateľstvo nevyhnutnú energetickú infraštruktúru Odeskej oblasti. V jednom z objektov vypukol požiar. V dôsledku útoku sú zaznamenané výpadky prúdu v kritických podnikoch, ktoré zabezpečujú život mesta Odesy. Všetky príslušné služby intenzívne pracujú na odstránení následkov," napísal na sociálnej sieti šéf oblastnej správy Oleh Kiper.
Nálet dronov na Luck spôsobil požiar, oznámil starosta ukrajinského mesta Ihor Poliščuk. Ďalších podrobností sa zdržal. Moskovský starosta Sergej Sobjanin počas noci informoval o zostrelení najmenej siedmich dronov letiacich o silvestrovskej noci napadnúť ruskú metropolu. O prípadných ranených či škodách sa nezmienil. Úrady načas uzavreli moskovské letisko Domodědovo, poznamenala agentúra Reuters. Gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miljajev uviedol, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila 23 ukrajinských dronov.