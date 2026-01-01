Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

ŤAŽKÝ rok markizáckej moderátorky: Na vysoké pracovné tempo doplatila ZDRAVÍM!

BRATISLAVA - Obľúbená moderátorka Telerána Simona Ondrušková prežila náročné obdobie, ktoré ju prinútilo výrazne spomaliť. Vysoké pracovné tempo a viacero zamestnaní sa podpísali na jej zdraví. Doplatila na to!

Simona Ondrušková je divákom televízie Markíza dobre známa najmä ako energická moderátorka obľúbeného ranného vysielania Teleráno. Mnohí si ju však spájajú aj s ďalšími mediálnymi projektmi, keďže sa popri televízii dlhodobo venuje aj iným pracovným aktivitám. Práve vysoké pracovné nasadenie a neustály kolotoč povinností si však postupne vybrali svoju daň. Ako teraz úprimne priznala, tempo, ktoré dlhé mesiace zvládala bez oddychu, sa negatívne podpísalo na jej psychickom aj fyzickom zdraví.

„Dostala som taký panický atak, že som sa 40 minút triasla na posteli. Vôbec nie je hrdinstvo byť nonstop a už to konečne viem aj ja," zverila sa v emotívnom príspevku, v ktorom sa obzrela za uplynulým rokom 2025. K nepríjemnej skúsenosti došlo už vo februári. „Zažila som svoj prvý panický atak. Mala som neznesiteľné úzkosti. Vyhorela som," dodala otvorene. Moderátorka zároveň priznala, že na začiatku roka fungovala v extrémnom pracovnom režime, keď mala až tri zamestnania naraz.

Takýto tlak sa však ukázal ako dlhodobo neudržateľný, a preto bola nútená urobiť zásadné rozhodnutia. „Dala som výpoveď v Europe 2. Začala oddychovať a menej pracovať. O dosť menej. Vrátila som sa k terapii," vysvetlila. Postupne začala viac myslieť na seba a svoje potreby. Trávila viac času s kamarátmi, zaradila pravidelný pohyb a naučila sa lepšie rozdeľovať energiu medzi prácu a osobný život. Hoci úplne z pracovného tempa nevypadla a naďalej zostala aktívna, zvyšok roka sa už niesol v pokojnejšom duchu. 

