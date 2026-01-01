Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Taiwanský prezident je odhodlaný neochvejne brániť suverenitu krajiny

Laj Čching-te
Laj Čching-te (Zdroj: SITA/Taiwan Presidential Office via AP)
TASR

TCHAJ-PEJ - Taiwanský prezident Laj Čching-te vo štvrtok v novoročnom prejave, s ktorým vystúpil krátko po rozsiahlych manévroch čínskej armády, vyjadril odhodlanie brániť zvrchovanosť ostrova. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.

„Môj postoj ako prezidenta bol vždy jasný: neochvejne brániť národnú zvrchovanosť, posilňovať národnú obranu a odolnosť celej spoločnosti, komplexne vytvárať účinné odstrašujúce schopnosti a budovať robustné mechanizmy na obranu demokracie,“ povedal Laj Čching-te v televíznom príhovore vysielanom naživo z jeho úradu.

Na margo manévrov čínskej armády v okolí Taiwanu, ktoré sa uskutočnili v pondelok a v utorok, poznamenal, že Čína sa na jeho krajinu zamerala ako na „hypotetického protivníka“. Podľa neho to ukázalo potrebu posilnenia obranyschopnosti a vyzval opozičné strany, aby podporili jeho plán zvýšiť výdavky na obranu o 40 miliárd dolárov. Tento návrh je však v súčasnosti spolu s ďalšími otázkami v parlamente ovládanom opozíciou nepriechodný.

„Či Čína dokáže dosiahnuť svoje ciele včas, je iná vec,“ uviedol prezident na margo správy, že Čína sa pripravuje na to, aby do roku 2027 bola schopná ovládnuť Taiwan, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Rok 2026 bude podľa neho pre Taiwan kľúčový – krajina musí „počítať s najhorším, ale dúfať v to najlepšie“.

Rozsiahle cvičenia

„Sme ochotní zapojiť spolupracovať s Čínou na rovnocennom a dôstojnom základe a podporovať mierové spolužitie v (Taiwanskom) prielive, pokiaľ Čína bude uznávať existenciu Čínskej republiky (oficiálny názov Taiwanu, pozn. TASR) a rešpektovať túžbu taiwanského ľudu po demokratickom a slobodnom spôsobe života,“ povedal Laj Čching-te.

Do rozsiahlych cvičení s názvom Misia spravodlivosť 2025, ktorými simulovala blokádu kľúčových prístavov na Taiwane a útoky na námorné ciele, nasadila čínska armáda desiatky stíhačiek, námorných lodí a plavidiel pobrežnej stráže. Ich súčasťou bola aj ostrá streľba. Tchaj-pej označil vojnové cvičenia za „provokatívne a bezohľadné“. Začali sa 11 dní po tom, čo Spojené štáty oznámili rekordný balík vojenskej pomoci pre Taiwan v hodnote 11,1 miliardy dolárov.

